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За 2022 год товарооборот РФ со странами исламского мира составил 150 млрд долларов
Товарооборот России со странами исламского мира в 2022 году составил 150 млрд долларов За последние 6 лет он увеличился в 6 раз. Об этом на полях проходящего в столице РТ KazanForum 2023 каналу «Россия» сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Исламский мир на сегодняшний момент – это четверть населения, 15% мировой экономики и 12% товарооборота. И этот мир в среднем развивается в 1,5 раза быстрее, чем мировая экономика», – отметил он.
В связи с этим взаимодействие России и исламского мира как никогда важно и «оно идет успешно». Сейчас открылось много проектов и ниш.
«Российский бизнес очень активно перестраивает логистику. И, конечно, в этой перестройке особое место занимают страны исламского мира. Во-первых, это новые транспортно-логистические цепочки. Достаточно сказать, что коридор «Север – Юг» – один из самых перспективных и уже действующих торговых путей, который с потенциалом в виде стран исламского мира выходит на Персидский залив и Ближний Восток. Второе направление – это Центральная Азия. Там тоже есть большое развитие логистики в нашем взаимодействии со странами исламского мира», – рассказал министр.
Это также вопросы, связанные с экспортом продукции. «Пищевая продукция халяль сегодня очень обсуждаема. Это действительно стремительно растущий рынок. Причем, это еще и услуги, и медицина. Возникает целая индустрия», – подчеркнул он.
По словам Решетникова, любое системное взаимодействие строится на доверии, а оно зиждется на давнем взаимопроникновении культур. «И с этой точки зрения Татарстан – один из самых ярких примеров», – заключил министр.
В эти дни в Татарстане проходит Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». По решению Президента России Владимира Путина форум стал мероприятием федерального уровня.
О том, какие мероприятия проходят в рамках форума сегодня читайте в материале «Татар-информа» Исламские инвестиции, арабские сказки, русская «Анюта»: чем удивит второй день KazanForum.
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