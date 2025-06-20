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Экономика 20 июня 2025 19:51

Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 38%

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Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 38%
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 38%, сезонные виды работ при этом выполнены на 36%. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства региона первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Дамир Шайдуллин.

Провел совещание в режиме видеосвязи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Работы по капремонту многоквартирных домов ведутся уже во всех 42 муниципалитетах Татарстана, вошедших в программу этого года. Полностью обновлены 69 домов. В том числе 18 зданий в пяти муниципальных образованиях отремонтированы за последние две недели. На данный момент продолжается ремонт 563 домов, отметил докладчик.

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#капремонт многоквартирных домов
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