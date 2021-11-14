За 10 месяцев этого года в Татарстане в ДТП погибли 11 детей-пассажиров

По данным республиканской Госавтоинспекции, за десять месяцев 2021 года в республике произошло 162 аварии с детьми-пассажирами, в которых погибли 11 детей и еще 185 получили различные травмы. В тринадцати случаях дети в автомобиле перевозились неправильно.

Так, например, накануне в Елабужском районе произошло ДТП с двумя автомобилями: в лобовом столкновении двух авто погиб 4-месячный ребенок, которого мать в момент аварии держала на руках. По ее словам, она достала его из детского автокресла, потому что он плакал, и начала его успокаивать.

В результате ДТП также пострадали оба водителя и пассажир одного из автомобилей.

Аналогичные страшные аварии произошли, например, в начале года. Так, 21 января в Сабинском районе лоб в лоб столкнулись «Лада» и KIA. В результате ДТП погибли водитель отечественного авто, пассажирка и 6-месячный мальчик, который сидел в незакрепленном автокресле.

Три дня спустя в Тукаевском районе водитель Daewoo выехал на встречку и столкнулся с «Ладой». В аварии так же, как и в предыдущем случае, погиб 4-месячный ребенок. В момент столкновения он был на руках у матери, хотя в автомобиле была детская автолюлька.

Еще одна авария случилась в июне в Альметьевском районе, в которой погиб двухлетний ребенок. Он перевозился без автокресла.

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что детские автокресла являются самым эффективным средством, чтобы ребенок не получил тяжелых травм в аварии. ГИБДД призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о лобовом столкновении легковушки и внедорожника в Татарстане, в котором погиб 4-месячный ребенок, а также получили тяжелые травмы оба водителя и пассажир одного из авто.