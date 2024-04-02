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Южная Корея ввела санкции против российских судов, компаний и граждан из-за КНДР
Республика Корея вводит санкции против двух российских судов, Angara и Lady R, двух зарегистрированных в РФ компаний, ООО «Интеллект» и ООО «Содействие», а также против руководителей этих двух фирм — Сергея Козлова и Федора Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского Министерства иностранных дел.
По информации МИД РК, суда, против которых вводятся рестрикции, перевозили боеприпасы из КНДР. В связи с этим в ведомстве напомнили, что торговля оружием с Северной Кореей нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.
Компании же, по данным южнокорейской стороны, содействовали ядерным и ракетным разработкам Северной Кореи, помогая гражданам этой страны устроиться на работу в России, что также противоречит резолюциям Совбеза.
В частности, ООО «Интеллект» помогало специалистам из КНДР, включая и представителей IT-сферы, оформлять документы для работы в РФ. Утверждается, что таким образом компания поспособствовала деятельности агента Академии оборонных наук Северной Кореи (характер его деятельности при этом не конкретизируется).
ООО «Содействие» в свою очередь было задействовано в перемещении северокорейских рабочих в Россию. Фирма помогала им при въезде и оформлении законного пребывания.
Ограничительные меры в отношении упомянутых выше судов, компаний и физических лиц вступят в силу в среду, 3 апреля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Южная Корея призвала Россию отказаться от военного сотрудничества с КНДР.
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