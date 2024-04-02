Южная Корея ввела санкции против российских судов, компаний и граждан из-за КНДР

Республика Корея вводит санкции против двух российских судов, Angara и Lady R, двух зарегистрированных в РФ компаний, ООО «Интеллект» и ООО «Содействие», а также против руководителей этих двух фирм — Сергея Козлова и Федора Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского Министерства иностранных дел.

По информации МИД РК, суда, против которых вводятся рестрикции, перевозили боеприпасы из КНДР. В связи с этим в ведомстве напомнили, что торговля оружием с Северной Кореей нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Компании же, по данным южнокорейской стороны, содействовали ядерным и ракетным разработкам Северной Кореи, помогая гражданам этой страны устроиться на работу в России, что также противоречит резолюциям Совбеза.

В частности, ООО «Интеллект» помогало специалистам из КНДР, включая и представителей IT-сферы, оформлять документы для работы в РФ. Утверждается, что таким образом компания поспособствовала деятельности агента Академии оборонных наук Северной Кореи (характер его деятельности при этом не конкретизируется).

ООО «Содействие» в свою очередь было задействовано в перемещении северокорейских рабочих в Россию. Фирма помогала им при въезде и оформлении законного пребывания.

Ограничительные меры в отношении упомянутых выше судов, компаний и физических лиц вступят в силу в среду, 3 апреля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Южная Корея призвала Россию отказаться от военного сотрудничества с КНДР.