Южная Корея призвала Россию отказаться от военного сотрудничества с КНДР

Первый замминистра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин пригласил российского посла в Сеуле Андрея Кулика на беседу, во время которой призвал Россию соблюдать резолюции Совбеза ООН и прекратить военное сотрудничество с КНДР. Об этом передает ТАСС.

«Он настоятельно призвал Россию соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и немедленно прекратить движение в сторону военного сотрудничества с Северной Кореей», — рассказали в МИД Южной Кореи.

Замминистра передал российской стороне позицию южнокорейского Правительства касательно обсуждения возможности военного сотрудничества и торговли оружием между Москвой и Пхеньяном, которое велось во время визита Ким Чен Ына в Россию. Чан Хо Чжин подчеркнул, что на России, которая является одним из постоянных членов Совбеза ООН и создателем системы нераспространения ЯО, лежит большая ответственность.

По словам замглавы южнокорейского МИД, подобные шаги могут оказать «значительное негативное влияние» на отношения России и Республики Корея.

Дипломаты рассказали, что российский посол «внимательно выслушал» позицию Сеула и обещал довести ее до сведения Москвы

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын 13 сентября провели переговоры на космодроме «Восточный». В общей сложности встреча продлилась около 5 часов. На переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин отметил, что Россия никогда не нарушала и не нарушает принципы международного права и продолжит развивать отношения с КНДР.