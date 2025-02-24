Южная Корея смягчила ограничения на поставки медоборудования в Россию

Флаг Южной Кореи

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Республика Корея с 28 февраля смягчит ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. Об этом заявило южнокорейское Министерство промышленности, торговли и ресурсов, передает РИА Новости.

«Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от [необходимости получения] индивидуальных разрешений», – цитирует агентство заявление ведомства.

Санкционные ограничения в отношении медицинского оборудования отменены в связи со «сложностями, заявлявшимися в последнее время компаниями-экспортерами», пояснили в министерстве.

Теперь система экспортного контроля скорректирована так, чтобы позволить поставлять в Россию медицинское оборудование, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой».

В качестве примеров такого оборудования Минпромторг Южной Кореи привел рентгеновские аппараты для проведения диагностики и оборудование для создания рентгенографических снимков. При их экспорте достаточно будет предоставить обычные документы на поставку за рубеж.

Вместе с тем в отношении других подсанкционных товаров южнокорейским компаниям нужно будет по-прежнему получать индивидуальные разрешения на экспорт.

Ранее Республика Корея ограничила поставки в Россию 1402 видов продукции: 109 видов стратегических материалов, 134, связанных с биохимическими и другими передовыми технологиями, и 1159 обычных промышленных товаров.