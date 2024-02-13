Юрлица и ИП смогут оформить квалифицированную подпись онлайн по биометрии

На официальном сайте ФНС открылась возможность получения квалифицированной электронной подписи по биометрии. Воспользоваться ей смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, сообищили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Таким образом, для оформлени КЭП не понадобится личное обращение в Удостоверяющий центр ФНС России. Эта услуга станет первым шагом на пути формирования сервиса «Старт бизнеса онлайн».

Оформить подпись смогут руководители юрлица либо представители, которые имеют право действовать от лица организации без доверенности. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале, подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе, гаджет с камерой и микрофоном и установленными на нем средствами электронной подписи, токен, сертифицированный ФСБ либо ФСТЭК.

Напомним, что Правительство России планирует запустить комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». Благодаря этому предприниматели смогут открыть свое дело в формате одной услуги.