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Экономика 13 февраля 2024 11:47

Правительство запустит комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса в России

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В России появится комплексный онлайн-сервис «Старт бизнеса онлайн». Благодаря ему предприниматели смогут открыть свое дело в рамках одной услуги. Соответствующее постановление уже подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Правительства.

Новый сервис позволит значительно упростить процедуру и сократить время, необходимое для запуска предприятия. Планируется, что при подтверждении личности заявителя будет использована единая биометрическая система.

Тестирование сервиса стартует с 1 марта и продлится год. В эксперименте примут участие Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, а также Центр биометрических технологий. Координировать проект будет ФНС.

#бизнес #предприниматели
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