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Правительство запустит комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса в России
В России появится комплексный онлайн-сервис «Старт бизнеса онлайн». Благодаря ему предприниматели смогут открыть свое дело в рамках одной услуги. Соответствующее постановление уже подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Правительства.
Новый сервис позволит значительно упростить процедуру и сократить время, необходимое для запуска предприятия. Планируется, что при подтверждении личности заявителя будет использована единая биометрическая система.
Тестирование сервиса стартует с 1 марта и продлится год. В эксперименте примут участие Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, а также Центр биометрических технологий. Координировать проект будет ФНС.
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