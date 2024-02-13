Правительство запустит комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса в России

В России появится комплексный онлайн-сервис «Старт бизнеса онлайн». Благодаря ему предприниматели смогут открыть свое дело в рамках одной услуги. Соответствующее постановление уже подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Правительства.

Новый сервис позволит значительно упростить процедуру и сократить время, необходимое для запуска предприятия. Планируется, что при подтверждении личности заявителя будет использована единая биометрическая система.

Тестирование сервиса стартует с 1 марта и продлится год. В эксперименте примут участие Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, а также Центр биометрических технологий. Координировать проект будет ФНС.