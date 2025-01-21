Юрию Шатунову предложили посмертно присвоить звание народного артиста РФ

Скончавшемуся в 2022 году певцу Юрию Шатунову предложили посмертно присвоить звание народного артиста России. Соответствующее письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой направил сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов, сообщает РИА Новости.

По словам члена Совета Федерации, с просьбой увековечить память музыканта к нему обратился участник специальной военной операции, с аналогичными обращениями выступают и другие граждане России.

Политик уверен, что Шатунов «за период своей непродолжительной, но насыщенной деятельности в качестве артиста по праву стал музыкантом, чьи песни пели и будут петь миллионы наших сограждан сразу нескольких поколений».

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня 2022 года. Причиной смерти стал острый инфаркт. Артист прославился как солист группы «Ласковый май», в которой пел с 1986 года. В 1990-х годах он начал сольную карьеру.