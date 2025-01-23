Юрист заявила об отказе в возбуждении дела после смерти экс-игрока УНИКСа Тиммы

Следственные органы в России не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели бывшего мужа Анны Седоковой. Об этом заявила юрист Екатерина Гордон.

«Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», – заявила она РИА Новости. По мнению Гордон, предварительный отказ обусловлен процессуальными сроками.

Тело экс-супруга певицы было найдено 17 декабря в центре Москвы. Предварительные данные свидетельствовали о том, что 32-летний баскетболист мог покончить с собой. Прощание с ним прошло 28 декабря в Риге.

Результаты судебно-медицинских экспертиз, проведенных в Москве и Латвии, показали разные данные. Это может указывать на возможность криминальной версии произошедшего, сообщал друг спортсмена Марк Пугачев в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Янис Тимма ранее играл за российские клубы «Зенит» и «Химки», а также за казанский УНИКС в 2021 году.