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В Латвии судмедэксперты допустили криминальную версию смерти экс-игрока УНИКСа Тиммы
Результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Москве и Латвии по делу о смерти экс-игрока УНИКСа Яниса Тиммы, расходятся. Это может свидетельствовать о возможной криминальной версии событий, сообщил друг спортсмена Марк Пугачев в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
17 декабря тело экс-супруга певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы было обнаружено в центре Москвы. Предварительно сообщалось, что 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. Прощание с игроком состоялось 28 декабря в Риге.
Следственный комитет Латвии начал расследование по факту смерти Тиммы. «Экспертиза уже дала информацию – конфиденциально, – что есть несостыковка с той экспертизой, которую делала Москва. Это две абсолютно разные экспертизы. Скоро будет заключение, дело уже возбуждено», – приводит слова Пугачева РИА Новости.
Янис Тимма ранее выступал за такие российские клубы, как «Зенит» и «Химки», а также за казанский УНИКС (в 2021 году).
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