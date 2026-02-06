Юрист заявил, что снег на улицах частного сектора обязаны убирать подрядчики

Уборку снега на улицах общего пользования в частном секторе обязаны осуществлять подрядчики, выигравшие соответствующий муниципальный контракт, а оплачивается это из бюджета. Об этом в беседе с журналистом «Татар-информа» рассказал юрист Александр Хаминский.

«Дороги общего пользования должны обслуживаться теми организациями, которые отвечают за них. Местные власти обычно организуют конкурс на заключение государственного или муниципального контракта на уборку снега», – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что жители не платят за эту уборку отдельно – она финансируется из налогов.

«Мы же налоги платим, владеем недвижимостью, это из этих средств финансируется эта уборка», – добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в случае плохой уборки снега с общих улиц необходимо зафиксировать это путем видео- и фотосъемки и обратиться в местную администрацию.

Хаминский уточнил, что к подрядчикам, которые взяли деньги по контракту, но не выполняют работы, могут быть применены строгие меры вплоть до уголовной ответственности.

Что касается придомовой территории непосредственно у частного дома, то за ее уборку полностью отвечает собственник участка.

Подробнее о том, кто и на каких участках отвечает за вывоз снега и во сколько это обходится горожанам, читайте в материале «Татар-информа».