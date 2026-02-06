Откопать машину за 2 тысячи: кто и сколько зарабатывает на снежной зиме в Казани

В январе Казань пережила рекордный снегопад – вывезено 474 тыс. тонн снега, что вдвое больше, чем в прошлом году. Мэрия вводила план «Буран» для очистки улиц, а уже в субботу синоптики прогнозируют новую волну обильных осадков. Разбираемся, кто и на каких участках отвечает за вывоз снега и во сколько это обходится горожанам.





В конце января – начале февраля в Казани всего за пять дней, когда обильно сыпал снег, выпало около 70% месячной нормы осадков

Фото: Салават Камалетдинов / © «Татар-информ»

На дорогах в январе – миллион тонн снега

В конце января – начале февраля в Казани всего за пять дней, когда обильно сыпал снег, выпало около 70% месячной нормы осадков. Из-за этого на коммунальные службы легла колоссальная нагрузка.

Мэр города Ильсур Метшин на совещании в понедельник констатировал: по количеству выпавших осадков эта зима уже стала рекордной за последние годы. Только за январь с улиц города было вывезено 474 тыс. тонн снега. При средней грузоподъемности самосвала около 20 тонн снега хватило бы на колонну из 24 тысяч груженых «КАМАЗов» и растянулась бы она почти на 200 километров – это сопоставимо с расстоянием от Казани до Набережных Челнов.

«Только на дорогах первой категории легло более 1,1 миллиона тонн снега», – отмечал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

По его словам, снегоплавильные пункты работали с двойной нагрузкой, а для складирования сугробов пришлось задействовать 17 дополнительных площадок по всему городу.

В ответ на вызов стихии власти вводили план «Буран» (до 4 февраля), переведя школы на дистанционное обучение.

За девять дней – с 27 января, когда начались обильные снегопады, – с улиц города вывезли 222 тыс. тонн снега Фото:Салават Камалетдинов / © «Татар-информ»

За 9 дней вывезли столько же снега, как за прошлую зиму

За девять дней с 27 января, когда начались обильные снегопады, с улиц города вывезли 222 тыс. тонн снега, сообщила накануне мэрия Казани. Примерно столько же вывезли за всю прошлую зиму.

«План «Буран» завершился. Это значит, что дорожные службы, наконец, смогли переключиться с экстренной расчистки улиц на сплошной вывоз и полное устранение последствий», – цитирует председателя Комитета внешнего благоустройства Альберта Шайнурова пресс-служба.

Несмотря на завершение плана «Буран», продолжаются работы по устранению последствий аномального снегопада. Ведется работа по уборке снега с тротуаров, остановок, автобусных полос и территорий социальных объектов.

Альберт Шайнуров обратился к жителям города с просьбой не препятствовать уборке снега и переставлять свои автомобили на время расчистки территорий. О запланированной очистке снега жителям сообщают заранее. Система оповещения населения включает также звонки от робота от Комитета внешнего благоустройства, с помощью которых уведомляют об уборке.

Основной фронт борьбы со снегом развернулся во дворах многоквартирных домов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Снежный тариф»: кто отвечает за уборку улиц и дворов

Основной фронт борьбы со снегом развернулся во дворах многоквартирных домов.

В Казани с 27 января по 5 февраля от снега очищались все 4 176 дворов площадью 9,3 млн кв. м, также сообщила мэрия. «Большая часть дворов Казани были очищены в период залповых снегопадов по 4-5 раз, поэтому площадь убранной территории составила более 40 млн кв. м. Это примерно 5,6 тыс. футбольных полей. Всего со дворов за 10 дней вывезено 688 тонн снега», – добавили в пресс-службе.

При этом в городе действует четкое территориальное разделение ответственности:

городские улицы, дороги и тротуары общего пользования полностью находятся в ведении муниципальных дорожных служб. Именно они вывезли в январе рекордные 474 тыс. тонн снега;

придомовая территория многоквартирного дома – это зона ответственности управляющей компании (УК).

Однако и в вопросах придомовой территории есть важное юридическое разделение на два типа услуг:

Обязательная уборка (входит в базовый тариф). Сюда относится ручная и механизированная очистка тротуаров, дорожек, внутридворовых проездов и парковочных зон. УК обязана выполнять эти работы в рамках минимального тарифа, установленного исполкомом Казани, – 5,9 рубля за квадратный метр жилой площади в месяц.

Дополнительный вывоз снега (оплачивается отдельно). Услуга по вывозу собранных сугробов за пределы двора на снегоплавильные пункты или полигоны в базовый тариф не входит и требует отдельного финансирования, сообщили «Татар-информу» в мэрии Казани.

В столице республики насчитывается 131 двор без мест для складирования снега Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С квартиры за вывоз снега – от 32 до 700 рублей

Введение отдельного тарифа на вывоз снега из дворов вызвало возмущение жителей Казани в прошлом году. Аргументы УК и городских властей были экономическими: средств по минимальному тарифу хватает только на зарплату дворникам и текущие работы, но не на аренду самосвалов и плату за утилизацию снега. Однако реакция жителей была скептической.

Тем не менее законодательно взимать дополнительную плату за вывоз снега можно только по решению общего собрания собственников, принятому большинством голосов (более 50%). Как сообщили «Татар-информу» в мэрии города, всего решение о вывозе снега и повышении тарифа приняли в 424 многоквартирных домах (МКД) Казани.

Если такое решение принято, то, например, собственник квартиры площадью 40 квадратных метров в среднестатистическом панельном доме платит за это дополнительно зимой порядка 32 рублей в месяц, если площадь квартиры 60 квадратов – 48 рублей. Житель квартиры площадью 100 квадратов и более – около 700 рублей в зимний месяц, – такие цифры привели в пресс-службе мэрии.

При этом в столице республики насчитывается 131 двор без мест для складирования снега.

Всего за зимний сезон было эвакуировано 848 автомобилей, которые были припаркованы в неположенном месте и мешали работе снегоуборочной техники Фото: © «Татар-информ»

Проблемы с автомобилями

Одной из проблем во время снегопадов стали припаркованные на обочинах автомобили, которые мешали спецтехнике. Во время снегопадов властям пришлось разослать более 7,5 тыс. уведомлений через специальный чат-бот и эвакуировать около 200 машин за одни только выходные.

Всего за зимний сезон было эвакуировано 848 автомобилей, которые были припаркованы в неположенном месте и мешали работе снегоуборочной техники.

Отдельный вопрос с парковками во дворах. Как пояснили в мэрии, во дворах уборку дорожных «карманов» должна обеспечивать управляющая компания.

«Существует большая проблема, когда жители неохотно убирают мешающие уборке машины. Поэтому управляющие организации заранее уведомляют жителей о предстоящей механизированной уборке через домовые чаты и путем размещения объявлений на информационных досках. Уборку парковочных карманов в пределах межевания многоквартирного дома должна обеспечить управляющая организация. Существует очередность уборки: сначала в ночное время убирают улично-дорожную сеть, с 4 часов утра начинаются работы во дворах», – заявили в исполкоме.

На законодательном уровне уборку на улицах общего пользования в поселках обязаны осуществлять подрядчики, выигравшие соответствующий муниципальный контракт, а оплачивается это из бюджета Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как уборку организуют в частном секторе

Еще больше вопросов вызывает разделение обязанностей в частном секторе. Как в своем телеграм-канале писал во время снегопадов глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, в приоритете у коммунальных служб центральные улицы.

«Мы понимаем, что завтра будет много точечных обращений. Цель сейчас – открыть движение по ключевым городским артериям, далее убираем дороги с меньшей пропускной способностью и тротуары», – сообщал он в конце января.

В частном секторе система уборки работает по-иному. Юрист Александр Хаминский пояснил в разговоре с «Татар-информом», что на законодательном уровне уборку на улицах общего пользования в поселках обязаны осуществлять подрядчики, выигравшие соответствующий муниципальный контракт, а оплачивается это из бюджета. При этом придомовая территория – ответственность самих владельцев участка.

«В случае плохой уборки снега с общих улиц необходимо зафиксировать это путем видео- и фотосъемки и обратиться в местную администрацию. Если вам будут отвечать, пока снег не растает, значит, обращайтесь в администрацию», – рассказал он.

Однако на практике алгоритм работает иначе. Как «Татар-информу» сообщила одна из жительниц поселка Нагорный, они сами наняли частную компанию.

«В прошлом году у нас снег убирал регоператор и здорово с этим промахнулся. Мы совместно решили перейти к другому подрядчику. С ним договорился председатель поселка», – рассказала она.

По ее словам, стоимость услуг составляет 324 рубля в месяц с человека. Однако в эту стоимость также входят вывоз мусора, обеспечение уличного освещения и прочее.

«В этом году, на удивление, все хорошо с уборкой снега. Грейдер в снегопады ходит два раза в день. Единственный минус – снег свозят в горы на перекрестках и оставляют, вывозить никто не будет», – пояснила жительница.

На некоторых сервисах по размещению объявлений появились предложения – физические лица предлагают откопать машину из сугроба, расчистить дорогу, парковочное место или убрать снег с крыши Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Откопать машину за 2 тыс. рублей

Снежной ситуацией воспользовались особо предприимчивые горожане. На некоторых сервисах по размещению объявлений появились предложения – физические лица предлагают откопать машину из сугроба, расчистить дорогу, парковочное место или убрать снег с крыши.

Так, например, один из частных исполнителей предлагает ручную «качественную очистку» территорий и парковочных мест от снега, уборку крыши. Минимальная цена заказа стартует от 500 рублей, при этом конечная стоимость договорная. Автор объявления указал круглосуточный и ежедневный график работы.

Механизированная уборка снега обойдется дороже – например, в другом объявлении предлагается от 1,2 тыс. рублей в час. При этом исполнитель обещает также вывезти снег с территории.

Некоторые исполнители ориентированы исключительно на обслуживание автомобилей. Подрядчик предлагает откопать машину от снега, расчистить парковочное место, при необходимости прочистить дорогу, помочь выехать и даже разморозить замки. Стоимость заказа – 2 тыс. рублей.

«В субботу, 7 февраля, ожидается ослабление морозов, и снегопад пойдет по новой. На выходные ждем очередной завал снегом» Фото: © «Татар-информ»

Новая волна снегопадов

Не успели казанцы устранить последствия прошедшего снежного коллапса, как город накроет новый – уже в субботу аномальные осадки вернутся. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Татар-информу», что 7 февраля ожидается очередной «снежный завал», который продлится все выходные.

«В субботу, 7 февраля, ослабление морозов, и снегопад пойдет по новой. На выходные ждем очередной завал снегом. Думаю, что сантиметров 15-20 за 7-е и 8-е февраля нужно ждать. Там действительно очень хорошо «выстреливает», – предупредил Александр Шувалов.

По данным синоптика, выпавший снег за неделю немного уплотнится, а потом разразится «следующий заряд».

«Поскольку температура будет все-таки около минус 10 градусов – легкий, пушистый снег, очень объемный. Так что высота снежного покрова еще может приблизиться к одному метру», – заметил Александр Шувалов.