Юрист Хаминский: С 1 апреля можно получить штраф до 15 тыс. рублей за иностранные права

Иностранные граждане с видом на жительство (ВНЖ) или российским гражданством до 1 апреля 2024 года, могут с 1 апреля этого года получить штраф до 15 тыс. рублей за водительское удостоверение другого государства, пишет РИА «Новости».

По словам юриста Александра Хаминского, в России, согласно новым поправках в законах, иностранцы, получившие ВНЖ или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, должны заменить водительские права других стран на российские. Эти изменение относятся и к россиянам, которые въехали в Россию до 1 апреля 2024 года, когда закон вступил в силу. Причем, согласно этому закону, иностранные права признаются недействительными для управления транспортом на территории России по истечении одного года со дня вступления закона в силу.

Крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты, иностранцы, управляющие в России транспортом с иностранными правами, квалифицируют как водителей без прав. За такое нарушение их оштрафуют от 5 до 15 тыс. рублей, подчеркнул юрист.

Ранее юрист Евгений Корнеев рассказал, за какой мусор могут оштрафовать до 3 тыс. рублей.