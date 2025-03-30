Юрист Корнеев рассказал, за какой мусор могут оштрафовать до 3 тыс. рублей

В мусорный бак нельзя выбросить строительный мусор, батарейки и аккумуляторы, крупная бытовая техника, компьютеры, старые шины, мебель и макулатура. Об этом заявил ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев, чьи слова приводит агентство "Прайм".

Если же россиянин нарушит это требование, то по статье 8.2 КоАП его оштрафуют на 2-3 тыс. рублей, отметил эксперт.

Юрист объяснил, что мусор от строительных работ не относится к твердым коммунальным отходам. Такие отходы относятся к I - IV классам опасности, поэтому их нужно транспортировать. Для их перевозки гражданин должен заключить договор с организацией (ИП), у которой есть лицензия на транспортировку подобного мусора.

Если мы говорим о батарейках и аккумуляторах, то в них есть цинк, свинец, кадмий. Когда эти вещества разлагаются, то они могут отравить воду и почву.

Крупная бытовая техника, компьютеры, старые шины, мебель и даже макулатура очень долго разлагаются и в них есть вещества, наносящие вред экологии. Чтобы их утилизировать, нужно заключить договор со специальной структурой.

Отметим, что последнюю категорию мусора можно также сдать на переработку. Так, в Казани в 2023 году местные жители сдали 340 тонн покрышек. Эту резину переработали в крошку, из которой сделали покрытие для детских площадок. Причем подобные акции защиту экологии в столице РТ проводят не первый год. Так, в октябре 2024-го в городе установили 11 бункеров для сбора старых автопокрышек.