Ассоциация юристов в РТ подготовила к выборам в Челнах профессиональных наблюдателей

Для проходящих сегодня дополнительных выборов депутата Госсовета Татарстана в Набережных Челнах были подготовлены профессиональные наблюдатели, которые уже не в первый раз исполняют эту работу. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель исполнительного комитета татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«Мы подготовили наблюдателей не от политических партий и кандидатов, а от Общественной палаты Татарстана. Это неангажированные специалисты, которые не первый год являются наблюдателями. Мы провели соответствующее обучение по золотому стандрату общественного наблюдения, рассказали им о правилах поведения на избирательном участке, как все должно быть оформлено», - сообщил юрист.

Отдельно он обратил внимание на психологическую подготовку наблюдателей. По словам Какохо, им объянили как нужно себя вести во время внештатных ситуациях и при провакациях. В частности, рассказали о необходимости использовать все возможные средства фиксации – такие как камеры телефонов, а также документировать нарушения.

Напомним, сегодня с утра в Набережных Челнах открылись 24 избирательных участка для голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ шестого созыва. Выборы проводятся в Электротехническом округе Автограда, голосование продлится до 20 часов.