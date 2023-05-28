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В Набережных Челнах открылись участки для голосования на допвыборах в Госсовет Татарстана
В Набережных Челнах открылись 24 избирательных участки для голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ шестого созыва. Выборы проводятся в Электротехническом округе автограда. Голосование начнется продлится до 20 часов.
Решение о проведении допвыборов было принято после досрочного сложения полномочий депутата Олега Коробченко, который с 15 июня прошлого года назначен на должность министра промышленности и торговли Татарстана.
На дополнительных выборах депутатов Госсовета региона зарегистрировано 6 кандидатов. Общее количество избирателей в округе составляет более 53 тысяч человек.
Избирательный процесс на дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана организован в соответствии со всеми действующими в России стандартами. В частности, применяется технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым QR-кодом.
За процессом голосования ведется наблюдение партиями, выдвинувшими кандидатов, самими кандидатами, Общественной палатой Республики Татарстан. В целом контроль за выборами будут вести 215 наблюдателей.
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