В Набережных Челнах открылись участки для голосования на допвыборах в Госсовет Татарстана

В Набережных Челнах открылись 24 избирательных участки для голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ шестого созыва. Выборы проводятся в Электротехническом округе автограда. Голосование начнется продлится до 20 часов.

Решение о проведении допвыборов было принято после досрочного сложения полномочий депутата Олега Коробченко, который с 15 июня прошлого года назначен на должность министра промышленности и торговли Татарстана.

На дополнительных выборах депутатов Госсовета региона зарегистрировано 6 кандидатов. Общее количество избирателей в округе составляет более 53 тысяч человек.

Избирательный процесс на дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана организован в соответствии со всеми действующими в России стандартами. В частности, применяется технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым QR-кодом.

За процессом голосования ведется наблюдение партиями, выдвинувшими кандидатов, самими кандидатами, Общественной палатой Республики Татарстан. В целом контроль за выборами будут вести 215 наблюдателей.