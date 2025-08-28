Юрист Соловьев объяснил, куда жаловаться на скопившийся мусор во дворе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Согласно действующему законодательству, при среднесуточной температуре выше +5 градусов мусор должны вывозить один раз в день, а зимой – один раз в три дня, но могут быть задержки. Если эти нормы не соблюдаются, то жильцам следует сперва обратиться к региональному оператору, за которым закреплен ваш двор и который отвечает за вывоз мусора с этой территории. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Региональному оператору можно написать жалобу в электронной форме с указанием номера дома, расположением контейнеров и датой, с которой мусор не вывозится. К заявлению желательно приложить фото или видео, где будут видны двор, контейнеры и мусор», – добавил собеседник агентства.

Второй способ – обратиться в управляющую компанию, которая должна будет связаться с региональным оператором и заставить их вывезти мусор.

«Можно подать сразу две жалобы: и региональному оператору, и управляющей компании», – отметил Соловьев.

Если первые два варианта не дали результата, то обращайтесь в муниципальную или городскую администрацию.

«Жалобу стоит подавать в той же форме: заявление и фото- или видеоматериал. Обратиться к ним можно как онлайн, так и придя на личный прием», – обратил внимание спикер.

Также нужно помнить о том, что есть региональное правительство и там существует департамент или управление ЖКХ. Если обращение в администрацию не дало результатов, то повлиять на работу регионального оператора можно через жалобу в это управление, подчеркнул юрист.

Помимо этого, со слов Соловьева, можно пожаловаться на несвоевременный вывоз мусора в жилищную инспекцию.

«Написать жалобу можно и в Роспотребнадзор, поскольку несвоевременный вывоз мусор может привести к появлению грызунов, тараканов и так далее. Обратиться в ведомство можно через горячую линию, подать жалобу онлайн или записаться на личный прием. Если сотрудники увидят, что на месте допущена антисанитария, то обязательно проведут проверку», – напомнил собеседник агентства.

Если же вышеперечисленные варианты не дали результата, то подать жалобу на невывоз мусора можно в прокуратуру. Причем при обращении стоит приложить все заявления, которые вы подавали в другие инстанции, резюмировал юрист.