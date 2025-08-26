Адвокат Айвар объяснила, куда граждане могут пожаловаться на ямы и плохую дорогу во дворе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При наличии ямы во дворе гражданам сперва стоит обратиться в управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ), поскольку именно эти организации отвечают за содержание двора. Об этом «Татар-информу» сообщила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

«Ямы во дворе – это не малые архитектурные формы и не авторский замысел благоустроителей. Это банальная халатность. Начинать нужно с управляющей компании или ТСЖ: пусть выполняют свою прямую обязанность содержать двор», – сказала собеседник агентства.

Если УК или ТСЖ никак не реагируют на обращение, то следует подать жалобу в жилищную инспекцию и районную администрацию. Обратиться в такие инстанции можно через приложение «Народный контроль» (Татарстан) или «Наш город» (второе действует для жителей Москвы – прим. Т-и).

«Там достаточно прикрепить фотографию, и жалоба сразу попадает в систему, где за ее исполнение чиновники несут персональную ответственность», – объяснила адвокат.

Если же даже после обращения в администрацию проблема осталась нерешенной, то жителям следует обратиться в районную прокуратуру, резюмировала Айвар.