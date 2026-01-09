Юрист рассказала, как продлить отпуск за счет праздничных дней

Совет людям, желающим продлить свой отпуск в 2026 году за счет праздничных дней в беседе с «Татар-информом» дала юрист по трудовому праву hh.ru Дарья Ерзина.

«Для максимальной эффективности рекомендуется совмещать отпуск с длинными праздничными периодами. Например, взяв недельный отпуск сразу после новогодних каникул (с 12 по 18 января), можно получить до 19 дней непрерывного отдыха при минимальном расходе отпускных дней», – отметила Ерзина.

По словам специалиста, аналогичная стратегия работает в мае и июне, когда праздничные дни позволяют продлить отдых без потери большого количества оплачиваемых отпускных дней.

Если при планировании отпуска в 2026 году в приоритете максимальная финансовая компенсация, то его нужно наметить на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, чтобы сумма отпускных была выше.

Подробнее о том, как татарстанцы будут отдыхать в 2026 году и когда выгодно брать отпуск, читайте в материале «Татар-информа».