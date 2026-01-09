«Выгодно в июле и невыгодно в январе»: когда брать отпуск в 2026 году и куда поехать

В 2026 году жителей Татарстана ждет 244 рабочих и 121 выходной или праздничный день. Когда будут отдыхать татарстанцы в новом году и в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск – в обзоре «Татар-информа».





Новый 2026 год начался для россиян рекордными по длительности новогодними каникулами. Они стартовали в последний день старого года и продлятся 12 дней, до 11 января включительно. Следующим праздничным днем будет 23 февраля – День защитника Отечества, следует из производственного календаря Минтруда Татарстана.

В календаре указана норма рабочего времени на месяцы, кварталы и год в целом для 40-, 39-, 36-, 35- и 24-часовой рабочей недели, а также количество рабочих и выходных дней при пятидневной неделе с двумя выходными в субботу и воскресенье. Кроме того, предусмотрены сокращенные на один час рабочие дни, предшествующие нерабочим праздничным дням.

В 2026 году нерабочими праздничными днями в Татарстане будут:

1–6 и 8 января – новогодние каникулы (9 января стало нерабочим днем благодаря переносу с субботы, 3 января. Воскресный же выходной 4 января был перенесен на 31 декабря минувшего года);

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

20 марта (предварительно) – Ураза-байрам;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

27 мая (предварительно) – Курбан-байрам;

12 июня – День России;

30 августа – День Республики Татарстан;

4 ноября – День народного единства;

6 ноября – День Конституции Татарстана.

«Самым невыгодным месяцем для отпуска будет январь, чуть лучше – май и февраль»

С выходными и праздничными днями в новом году мы разобрались, теперь стоит подумать о планировании отпуска. Какие месяцы в 2026 году будут самыми выгодными и невыгодными для отдыха, «Татар-информу» рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Для начала вспомним, в чем логика определения выгодных или невыгодных месяцев для отпуска. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце работникам, которые получают оклад. Потому что по закону наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. Иными словами, в разных месяцах года может быть разное количество рабочих дней, в зависимости от того, есть в месяце дополнительные выходные или нет, а оклад всегда будет одинаковый», – отметил он.

Специалист пояснил, что отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам – исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения «выгодности» использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней заработной платой за день. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или выше среднедневной заработок, выгодно брать отпуск.

«Следуя этой логике, самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь, чуть лучше – май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то можете потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время», – отметил Южалин.

Остальные месяцы года будут средними по выгодности – в них можно уходить в отпуск без особой потери в деньгах.

«Так что если вам хотелось бы продлить новогодние каникулы за счет отпуска, нужно учесть, что вы потеряете в этом случае в своем доходе за январь. Продлевать новогодние праздники выгоднее за счет декабря, то есть использовав отпуск до Нового года», – добавил Южалин.

«Самые выгодные с точки зрения компенсации – апрель, июль и октябрь»

Юрист по трудовому праву hh.ru Дарья Ерзина сообщила «Татар-информу», что самые выгодные месяцы для отпуска с точки зрения компенсации – апрель, июль и октябрь, когда нет дополнительных праздников и максимальное количество рабочих дней. Она также отмечает, что наименее выгодно брать отпуск в январе, мае и июне, поскольку в эти месяцы много праздничных и выходных дней.

По словам эксперта, если при планировании отпуска в приоритете максимальная финансовая компенсация, то его нужно наметить на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, чтобы сумма отпускных была выше. Ерзина дала совет людям, желающим отдохнуть дольше за счет праздничных дней.

«Для максимальной эффективности рекомендуется совмещать отпуск с длинными праздничными периодами. Например, взяв недельный отпуск сразу после новогодних каникул (с 12 по 18 января), можно получить до 19 дней непрерывного отдыха при минимальном расходе отпускных дней. Аналогичная стратегия работает в мае и июне, когда праздничные дни позволяют продлить отдых без потери большого количества оплачиваемых отпускных дней», – отметила она.

Зимой растет интерес к горнолыжным курортам в Сочи, Приэльбрусье, Шерегеше

Согласно результатам совместного исследования hh.ru и сервиса «Островок», самыми популярными для отдыха в 2025 году стали летние месяцы, при этом пик приходится на июль (57%) и август (49%). Отдых в июне выбрали 39% респондентов. Также высокую долю занимал сентябрь (32%). Отдых в этом месяце выбирали те, кто предпочитает бархатный сезон, когда туристов на курортах меньше и цены снижаются.

Чтобы купить путевки и билеты на проезд по оптимальной цене, лучше заранее определиться с местом предстоящего отдыха.

«Сезонность напрямую влияет на выбор направлений: летом и в бархатный сезон лидируют пляжные курорты – Краснодарский край и Крым, среди зарубежных – Абхазия и Турция. Зимой растет интерес к горнолыжным курортам в Сочи, Приэльбрусье, Шерегеше, а также к поездкам на север – в Карелию и Мурманскую область. В межсезонье туристы активно выбирают города с насыщенной экскурсионной и гастрономической программами, при этом их интересуют не только крупные туристические центры, но и малые города, богатые культурными и историческими достопримечательностями, такие как Рыбинск, Плес, Светлогорск, Зеленоградск», – отметила управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

19% респондентов из Татарстана готовы потратить на отдых более 100 тыс. рублей

Как показало то же исследование, среди российских направлений, в которых жители Татарстана чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край, Крым и Алтайский край. Среди зарубежных в топе Турция, Абхазия и Таиланд. Также популярны Белоруссия, ОАЭ и Китай.

Самым популярным форматом отдыха в отпуске стал пляжный, его выбрали более половины опрошенных татарстанцев (53%). На втором месте – активные виды. К примеру, походы, велотуры, горные экскурсии, за которые проголосовали 38% респондентов. Замыкают тройку лидеров экскурсионные туры, которые выбрал каждый третий (34%). Также люди отдают предпочтение спа-отелям, санаторным курортам (31%), отдыху дома или на даче (21%).

В 2025 году 19% опрошенных жителей Татарстана были готовы потратить на отдых более 100 тыс. рублей, 14% – 80-100 тыс., по 11% – 20-40 тыс., 40-60 тыс. и 60-80 тыс. рублей. Еще 10% опрошенных сообщили, что предпочитают экономный отдых на сумму до 20 тыс. рублей.