Юрист рассказал об изменениях в формате работы детских лагерей

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Начиная с сегодняшнего дня, 1 апреля, детские лагеря в России должны начать работать по утвержденной федеральной воспитательной программе. Об этом напомнил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, передает RT.

«В календарный план войдут родительские дни, мероприятия патриотической направленности, демонстрация отечественных фильмов о подвигах воинов, а также игровые и образовательные форматы, направленные на закрепление традиционных духовно-нравственных ценностей», – описал суть соответствующих изменений специалист.

Помимо прочего, по словам юриста, лагеря окажутся обязаны вести официальные сайты в соответствии с параметрами, установленными Министерством просвещения РФ.