Юрист рассказал, кого оштрафуют за сломанный домовой лифт

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лифт в многоквартирном доме считается общим имуществом всех жильцов, а за его состояние обычно отвечает управляющая организация или ТСЖ. Об этом рассказал юрист, общественник, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает RT.

«<...> управляющая организация должна не только вовремя чинить лифт, но и организовывать диспетчерскую связь, проводить осмотры минимум раз в год», – напомнил собеседник телеканала.

Если лифт сломался, необходимо сразу же звонить в аварийно-диспетчерскую службу. Лучше направить еще и письменное обращение (по оценке общественника, быстрее всего это можно сделать через мобильное приложение «Госуслуги.Дом»).

«Застрявшего человека должны выпустить из кабины за полчаса. На обычный ремонт отводят сутки», – подчеркнул юрист.

В том случае, если лифт долго не чинят, следует составить акт о некачественной услуге. Жалобы можно направить в Жилищную инспекцию и Ростехнадзор. «Вероятно, что такие комплексные проверки заставят компанию работать быстрее», – добавил эксперт.

Помимо прочего, за нарушение требований безопасности статьей 9.1.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы. При отсутствии угрозы для жизни людей они не так велики: от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для должностного лица, от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для организации.

Но если ситуация угрожает жизни людей, штрафы вырастают на порядок. Для должностного лица они составляют от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а для фирмы – от 300 тыс. до 350 тыс. рублей.

«Стоит помнить, что безопасность зависит и от самих жильцов. Бережное отношение поможет технике дольше оставаться исправной», – подытожил Дмитрий Бондарь.

