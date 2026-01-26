news_header_top
Общество 26 января 2026 11:21

Лифты старше 25 лет в Татарстане заменят до 2030 года

Фото:&nbsp;пресс-служба Минстроя РТ

Все лифты, отработавшие 25 лет, должны быть заменены до 15 февраля 2030 года. Об этом на совещании по проблемам отрасли жилищно-коммунального хозяйства, которое прошло в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана под руководством министра Марата Айзатуллина, заявил первый замглавы Минстроя РТ Дамир Шайдуллин, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии участвовали заместитель начальника Управления по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов, начальник отдела надзора за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры РТ Алмаз Сагитзянов, начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин, представители исполкомов городов и районов республики, а также руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

Также Шайдуллин рассказал о мерах по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги, повышению собираемости платежей и организации начислений за ЖКУ.

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

Шайдуллин отметил, что наибольшие риски связаны с лифтами в многоквартирных домах с фондами капитального ремонта на специальных счетах, где средств может не хватать. Он подчеркнул, что важно заранее проверять состояние спецсчетов и планировать финансирование замены, чтобы избежать массовых остановок лифтов.

Руководитель «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов рассказал о работе единого расчетного центра компании, его функциях, взаимодействии с организациями и жителями республики, а также о преимуществах сотрудничества управляющих компаний с ЕРЦ.

Начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин доложил о работе с обращениями граждан, касающихся правильности начисления платежей за ЖКУ и формирования платежных документов.

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

