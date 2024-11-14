Юрист объяснила, в какие месяцы выгодно брать отпуск в 2025 году

При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем больше будут отпускные выплаты. Об этом «Татар-информу» сообщила юрист, эксперт hh.ru по трудовому праву Ольга Владимирова.

«В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня). А вот меньшее количество рабочих дней будет в январе (всего 17)», – сказала она.

По словам Владимировой, с точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска.

«Но это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат. Таким образом, работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных», – заметила Владимирова.

В какие месяцы выгодно брать отпуск, сколько денег жители республики потратили на отдых в этом году, сколько дней предстоит отдыхать в 2025-м – читайте в обзоре «Татар-информа» - «В июле выгодно, а в январе – нет»: когда лучше брать отпуск в 2025 году