«В июле выгодно, а в январе – нет»: когда лучше брать отпуск в 2025 году

С точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам

Фото: © «Татар-информ»

«Отпуск выгодно брать в июле и октябре»

При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце, советуют юристы. Чем их больше, тем больше будут отпускные выплаты.

«В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня). А вот меньшее количество рабочих дней будет в январе (всего 17)», – рассказала юрист hh.ru, эксперт hh.ru по трудовому праву Ольга Владимирова.

По ее словам, с точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска.

«Но это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат. Таким образом, работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных», – советует Владимирова.

Дело в том, что рабочих дней в январе мало и заработная плата сотрудников делится поровну между рабочими днями месяца. Стоимость одного отработанного дня получается высокой, и те, кто уходит в отпуск, теряют в деньгах.

Выгодно взять в отпуск в июле Фото: © «Татар-информ»

«Самые невыгодные месяцы – январь, май, июнь и ноябрь»

Самым «невыгодным» месяцем в 2025 году традиционно будет январь, также отметил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Далее, по его словам, можно выделить май, июнь и ноябрь.

«Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, можете потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату», – утверждает он.

По закону наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. К примеру, если сотрудник получает 50 тыс. рублей в месяц, в 2025 году он получит 50 тыс. и за 17 дней января, и за 23 дня июля. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня тоже будет разной.

Отпуск же всегда оплачивается по одному правилу, исходя из средней заработной платы. Соответственно, для определения «выгодности» использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней заработной платой в день. Поэтому в месяце, где мало рабочих дней, выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять в доходе.

Владимирова также рекомендует не забывать включать в отпуск выходные дни. Если указывать в заявлении дни с понедельника по пятницу, работодатель не оплатит субботу и воскресенье. Нужно брать все семь дней включительно для отдыха, если хотите получить отпускные больше. Еще один важный момент — даты выплаты премий и бонусов в конкретной компании.

«Если их выдают регулярно примерно в одно и то же время, подгадайте так, чтобы отправиться в отпуск уже после них. Это также увеличит сумму отпускных», – отметила Владимирова.

Около 41% опрошенных жителей ПФО сообщили, что планируют провести отпуска в путешествиях по России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители ПФО путешествуют по России и тратят на отдых более 50 тыс. рублей

По результатам опроса, проведенного hh.ru во втором квартале этого года, 42% опрошенных жителей ПФО потратили в поездках более 50 тыс. рублей на человека, еще 8% – 40-50 тыс. рублей, 7% участников опроса оказались экономнее и потратили 30-40 тыс. рублей.

Люди рассказали, как проводят свой отдых. Около 41% опрошенных жителей ПФО сообщили, что планируют провести отпуска в путешествиях по России, 20% – в заграничных поездках, а 8% – заниматься домашними делами. К примеру, ремонтом.

Интересно, что в поездках по России 24% респондентов из ПФО отдают предпочтение Краснодарскому краю, 13% – Санкт-Петербургу, 7% – Алтайскому краю. Среди зарубежных направлений лидируют Турция (14% опрошенных), Италия (11%) и Таиланд (8%).

В отпусках 46% опрошенных из ПФО предпочитают пляжный отдых и столько же – активный. 42% любят экскурсионные туры, а 27% – СПА и санаторно-курортный отдых.

В отпусках 46% опрошенных из ПФО предпочитают пляжный отдых Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Половина опрошенных россиян планируют отпуск летом

Многие жители России уже планируют отпуска в 2025 году. Каждый второй опрошенный собирается взять отпуск летом, а каждый десятый — весной, следует из опроса SuperJob.

«72% россиян уже составили планы на отпуск в новом году. Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 7% — осенью, а 5% — зимой. 11% респондентов не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров», – сообщили в пресс-службе.

Интересно, что женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (53 и 48% соответственно) и весной (12 и 8%). 14% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и собираются отдыхать по графику, в то время как среди женщин таких в два раза меньше — 7%.

Люди в возрасте до 34 лет и россияне от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск (53 и 52% соответственно против 45% среди респондентов старше 45 лет).

Участники опроса с зарплатой до 50 тыс. рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, планируют отдых в весенний период (15%). Респонденты с зарплатой более 100 тыс. рублей чаще других выбирают отдых в зимнее время (7%).

На Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января Фото: © «Татар-информ»

В 2025 году жителей Татарстана ждут 120 выходных дней

В 2025 году у жителей Татарстана будет 120 выходных и 245 рабочих дней. Это следует из производственного календаря, опубликованного Минтрудом РТ.

Новогодние каникулы и выходные продлятся до 8 января включительно. 23 Февраля (День защитника Отечества) и 8 Марта (Международный женский день) выпадают на субботу и воскресенье. На работу жители выйдут 24 февраля и 10 марта (понедельник).

В мае в честь Дня весны и труда, а также Дня Победы татарстанцы будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В июне татарстанцев ждут выходные в честь Курбан-байрама (с 6 по 8 июня) и Дня России (с 12 по 15 июня).

30 августа (День Республики Татарстан) выпадает на субботу, поэтому дополнительного дня отдыха не будет.

Осенью татарстанцев ждут выходные со 2 по 4 ноября (в честь Дня народного единства) и 6 ноября (День Конституции РТ). Новогодние праздники начнутся с 31 декабря.

К слову, перед предстоящими новогодними каникулами жители России и Татарстана в конце 2024 года будут работать шесть дней – 23-28 декабря. На Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.