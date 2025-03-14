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Общество 14 марта 2025 09:27

Юрист объяснила, у кого вырастут зарплаты до 1 октября текущего года

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Юрист объяснила, у кого вырастут зарплаты до 1 октября текущего года
Фото: © «Татар-информ»

В ходе первого этапа индексации зарплат бюджетников с 1 января до 1 октября этого года на 13,2% должны увеличиться заработные платы педагогов, врачей, работников социальных служб, сотрудников МЧС и других социальных ведомств. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева, сообщает РИА Новости.

«Индексация зарплат бюджетников пройдет с 1 января 2025 года и составит сразу 13,2%, именно такой размер предусмотрен бюджетом РФ на 2025 год. Индексация произойдет в два этапа», – отметила эксперт.

По словам юриста, второй этап индексации зарплат бюджетников начнется с 1 октября. Повышение затронет те выплаты, которые работники получают стабильно: оклад и регулярные премии.

Индексация заработных плат работников государственных органов и муниципальных учреждений производится согласно правилам, установленным трудовым законодательством или другими регулирующими документами. Остальные работодатели могут проводить индексацию в соответствии с условиями, прописанными в коллективных договорах или локальных нормативных актах, добавила специалист.

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#индексация зарплат #зарплата бюджетников
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