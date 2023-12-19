Юрист объяснила, почему Валиева официально считается олимпийской чемпионкой

Фото: Владимир Васильев / tatar-inform.ru

Юрист Анна Анцелиович объяснила, почему фигуристка Камила Валиева официально считается олимпийской чемпионкой. По ее словам, дело в том, что результаты командного турнира, в котором победила спортсменка, уже утверждены и пока не аннулированы.

Результаты Валиевой пока не аннулированы. У нее есть результаты, они не подлежат автоматическому аннулированию. Решение по этому вопросу будет принимать CAS. Решения пока нет, поэтому она официально считается олимпийской чемпионкой.

Даже если награждения еще не было?

Результаты ведь есть, они утверждены. Да, церемониальной части не было, но результат остается, он не аннулирован.

В каком случае этот статус аннулируется?

Потенциально этот статус может быть аннулирован. В соответствии со Всероссийскими антидопинговыми правилами результаты, полученные после положительной пробы, подлежат аннулированию, если принцип справедливости не требует иного. Юристы Камилы, по идее, должны доказывать, что принцип справедливости требует не отменять результат. Но пока она – олимпийская чемпионка, – разобрала вопрос Анцелиович в разговоре с «ТИ-Спорт».

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России, победив в командном турнире на Олимпиаде-2022. Но официального церемония награждения победителей пока не состоялось из-за разбирательства вокруг допингового дела фигуристки.

Напомним, в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвали примерные сроки вынесения окончательного решения по делу Валиевой.