Де-юре и здравый смысл против МОК: Камила Валиева – олимпийская чемпионка или еще нет?

Под каждым материалом о Камиле Валиевой разворачиваются отчаянные дебаты на тему ее спортивных регалий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

МОК не признает Валиеву?

Тексты о фигуристке Камиле Валиевой всегда вызывают интерес у читателей и болельщиков фигурного катания. Между тем практически под каждым из них разворачиваются отчаянные дебаты на тему ее спортивных регалий. Одни утверждают, что Валиеву справедливо называть олимпийской чемпионкой, ведь фигуристка выиграла в составе сборной России командный турнир на Олимпиаде-2022. Но другие отвечают – нельзя, из-за ее допингового дела.

В попытке разрешить этот спор «ТИ-Спорт» обратился за разъяснениями в Международный олимпийский комитет (МОК). Однако в пресс-службе не смогли дать четкий ответ.

«На сегодня нам нечего добавить к нашему ранее установленному положению. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и целостности соревнований», – ответили в пресс-службе МОК корреспонденту «ТИ-Спорт».

По сути, в пресс-службе комитета ушли от прямого ответа, косвенно сославшись на отсутствие итогового решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Такая позиция МОК вполне объяснима. Там не хотят брать на себя лишнюю ответственность. Вся эта ситуация вокруг допингового дела Валиевой давно вышла за границы простого арбитражного разбирательства. Именно поэтому до двух лет и растянулась вся эта тяжба с фигуристкой. В любом другом случае вердикт наверняка был бы уже вынесен.

Как относятся к регалиям Валиевой в России и в остальном мире?

В этом контексте интересно посмотреть на отношение к регалиям Валиевой в России и в остальном мире.

Так, например, в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в своих официальных материалах называют фигуристку олимпийской чемпионкой. Хотя началось подобное только недавно. С весны 2022-го по сентябрь 2023 года в ФФККР, случайно или нет, не приписывали статуса олимпийской чемпионки в отношении Валиевой. Этот термин пресс-служба начала полноценно применять к Валиевой после осенних контрольных прокатов сборной перед началом текущего сезона.

В соцсетях и на сайте Министерства спорта России с первых же дней скандала придерживались четкой позиции. При любом удобном случае Камила Валиева упоминается там в качестве олимпийской чемпионки. Аналогично ведут себя в Олимпийском комитете России (ОКР), где фигуристка представляется победительницей Олимпиады. К сожалению, в организации не ответили на запрос «ТИ-Спорт», но их позиция четко прослеживается в материалах на официальных ресурсах.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) предпочитают умалчивать о регалиях Валиевой. В малочисленных заметках ISU российская спортсменка представляется исключительно «фигуристкой». Такого же отношения придерживаются все крупные мировые СМИ. В Британии и Америке добавляют немного оригинальности, заменяя регалии олимпийской чемпионки на «олимпийская фигуристка», «фигуристка-суперзвезда», «российская фигуристка», «несовершеннолетняя спортсменка» или просто «тинейджер».

В России и странах-союзниках российская фигуристка указывается как олимпийская чемпионка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Таким образом, можно проследить четкую тенденцию по ситуации с Валиевой. В России и странах-союзниках, таких как Казахстан или Белоруссия, российская фигуристка указывается как олимпийская чемпионка. Сомнений по статусу спортсменки в этих странах практически не возникает. А вот в странах остального мира, таких как США, Франция, Германия или Австралия, предпочитают обойти стороной регалии Валиевой, даже те, которые она завоевала в абсолютно честной борьбе.

«Потенциально этот статус может быть аннулирован»

Из-за чего вообще родился этот спор? Дело в том, что, несмотря на победу Камилы Валиевой в командном турнире Олимпийских игр – 2022, награждения победителей не состоялось. В феврале 2022-го официальную церемонию вручения олимпийских медалей перенесли на неопределенный срок. Все из-за допингового разбирательства вокруг Валиевой, которое растянулось на два года. Окончательный вердикт должны вынести в CAS только в начале 2024 года.

Примечательно, что церемония вовсе может не состояться, даже если Валиеву оправдают. Есть большая вероятность полной отмены мероприятия из-за нынешних санкций в отношении России. Вручать россиянам золотые олимпийские медали при сегодняшних геополитических проблемах в мире никто не рискнет.

Между тем некоторые считают, что без церемонии награждения называть победителей командника ОИ-2022 олимпийскими чемпионами ошибочно.

Несмотря на победу Камилы Валиевой в командном турнире Олимпийских игр – 2022, награждения победителей не состоялось Фото: стоп-кадр видео olympics.com

Для выяснения юридической составляющей вопроса «ТИ-Спорт» обратилось за комментарием к одному из ведущих спортивных юристов страны Анне Анцелиович. Руководитель спортивной практики компании «Клевер Консалт» уверяет, что Валиева может официально называться олимпийской чемпионкой:

Результаты Валиевой пока не аннулированы. У нее есть результаты, они не подлежат автоматическому аннулированию. Решение по этому вопросу будет принимать CAS. Решения пока нет, поэтому она официально считается олимпийской чемпионкой.

Даже если награждения еще не было?

Результаты ведь есть, они утверждены. Да, церемониальной части не было, но результат остается, он не аннулирован.

В каком случае этот статус аннулируется?

Потенциально этот статус может быть аннулирован. В соответствии со Всероссийскими антидопинговыми правилами результаты, полученные после положительной пробы, подлежат аннулированию, если принцип справедливости не требует иного. Юристы Камилы, по идее, должны доказывать, что принцип справедливости требует не отменять результат. Но пока она – олимпийская чемпионка, – разобрала вопрос Анцелиович в разговоре с «ТИ-Спорт».

В целом вопрос по статусу Камилы Валиевой можно считать закрытым. Нет никаких юридических или спортивных моментов, препятствующих называть фигуристку олимпийской чемпионкой. А все сомнения на этот счет касаются сугубо личных приоритетов каждого.