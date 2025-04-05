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Общество 5 апреля 2025 16:12

Юрист объяснила, какой забор на даче может привести к штрафу

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Юрист объяснила, какой забор на даче может привести к штрафу
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Забор, который разделяет соседние дачные участки, может вызвать споры между их владельцами, за него даже могут оштрафовать. О касающихся ограждений в садовых товариществах законодательных требованиях рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко, сообщает агентство «Прайм».

Существующие правила рекомендуют устанавливать по периметру садовых участков сетчатое ограждение высотой от 1,2 до 1,8 метра. При этом допускается устройство визуально проницаемых ограждений иных типов или вообще отказ от обустройства забора.

Глухие ограждения можно устанавливать со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков, отметила специалист.

Вместе с тем ограничения по высоте заборов могут быть предусмотрены локальными нормативными правовыми актами, регулирующими градостроительную деятельность на определенной территории (например, нормативами градостроительного проектирования поселений).

Если суд придет к выводу, что забор не соответствует архитектурному облику территории, он может наложить штраф согласно местному КоАП, хотя это касается больше внешних ограждений участков.

В частности, в Московской области размер штрафа составляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей для физических лиц, от 5 тыс. до 10 тыс. – для должностных лиц и от 15 тыс. до 30 тыс. – для юридических.

По словам юриста, в основном ограничения носят рекомендательный характер, прямо запрещается лишь отклонение забора от вертикали. Кроме того, забор из дерева не должен стоять ближе 8 метров от жилого здания с деревянными перекрытиями и 15 метров – от деревянного дома. Расположенные ближе ограждения должны быть выполнены из негорючего материала.

Иногда спор между соседями вызван не особенностями ограждения, а тем, что оно захватывает чужой участок. В этом случае существует единственный выход – приведение границ по забору в соответствие с кадастровыми данными. Если добровольно договориться не удастся, решение примет суд, резюмировала Иващенко.

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#дача #садовые общества #полезная информация
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