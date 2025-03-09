Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

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Юрист Кирилл Данилов дал рекомендации, как автолюбителям общаться с сотрудниками Дорожно-патрульной службы (ДПС), а также отвечать на неудобные вопросы.

По словам эксперта, водителю следует сохранять спокойствие и выполнять только законные требования инспектора. В самом начале инспектор ДПС обязан представиться, назвать должность и звание, а также показать удостоверение. После этого он обязан назвать причину остановки автомобиля и попросить документы для проведения проверки или оформления материалов о правонарушении.

«В случае привлечения водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого инспектор обязан разъяснить им права и обязанности», – рассказал юрист агентству «Прайм».

Он добавил, что обеим сторонам следует вести диалог в корректной форме. Если автолюбитель считает, что инспектор задает провокационные вопросы, эксперт советует уточнить у сотрудника ДПС, о чем именно идет речь.

Ранее автоэксперт Петр Баканов назвал примерные сроки замены зимней резины на летнюю. По его словам, в средней полосе России об этом следует задумываться в середине апреля.