Автоэксперт назвал примерные сроки смены зимней резины на летнюю

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В средней полосе России автовладельцы могут задумываться о смене зимней резины на летнюю после 12 апреля. Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов, сообщает РИАМО.

По словам специалиста, заморозки в средней полосе возможны даже в мае, но они уже не так критичны для дорог и сцепления с покрытием.

Вместе с тем необходимо учитывать, что климатические условия по стране отличаются и, следовательно, сроки отказа от зимней резины могут быть разными.

«<...> нельзя исключать, что в этом году в мае тоже могут быть заморозки и снегопады. <...> придерживаемся правила: когда средняя суточная температура стабильно поднимется выше +4 градусов, уже можно менять зимнюю резину на летнюю <...>», – резюмировал эксперт.