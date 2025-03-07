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Общество 7 марта 2025 14:47

Автоэксперт назвал примерные сроки смены зимней резины на летнюю

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Автоэксперт назвал примерные сроки смены зимней резины на летнюю
Фото: © «Татар-информ»

В средней полосе России автовладельцы могут задумываться о смене зимней резины на летнюю после 12 апреля. Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов, сообщает РИАМО.

По словам специалиста, заморозки в средней полосе возможны даже в мае, но они уже не так критичны для дорог и сцепления с покрытием.

Вместе с тем необходимо учитывать, что климатические условия по стране отличаются и, следовательно, сроки отказа от зимней резины могут быть разными.

«<...> нельзя исключать, что в этом году в мае тоже могут быть заморозки и снегопады. <...> придерживаемся правила: когда средняя суточная температура стабильно поднимется выше +4 градусов, уже можно менять зимнюю резину на летнюю <...>», – резюмировал эксперт.

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#зимняя резина #полезная информация
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