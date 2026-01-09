news_header_top
Общество 9 января 2026 18:36

Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Какие месяцы в 2026 году будут самыми выгодными и невыгодными для отпуска, «Татар-информу» рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Для начала вспомним, в чем логика определения выгодных или невыгодных месяцев для отпуска. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце работникам, которые получают оклад. Потому что по закону наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. Иными словами, в разных месяцах года может быть разное количество рабочих дней, в зависимости от того, есть в месяце дополнительные выходные или нет, а оклад всегда будет одинаковый», – отметил он.

Специалист пояснил, что отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам – исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения «выгодности» использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней заработной платой за день.

В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или выше среднедневной заработок, выгодно брать отпуск.

«Следуя этой логике, самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь, чуть лучше – май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то можете потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время», – отметил Южалин.

Подробнее о том, как татарстанцы будут отдыхать в 2026 году и когда выгодно брать отпуск, читайте в материале «Татар-информа».

