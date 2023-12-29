Юрист назвал причины лишить Киркорова звания народного артиста РФ

Непристойное поведение народного артиста РФ Филиппа Киркорова, а также нарушение моральных норм и этики может послужить основанием для лишения певца этого звания. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

«С учетом откровенно непристойного поведения исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни появились значимые правовые основания, для того чтобы поставить вопрос о возможности подготовки представления о лишении господина Киркорова почетного звания „Народный артист России“. Есть четкая юридическая процедура лишения этого звания», — поделился своим мнением эксперт.

Юрист также заявил, что почетное звание народного артиста присваивается не за то, что человек «хорошо поет», а за то, что его личность и творчество откликается в сердцах людей.

Напомним, ранее Минкульт РФ призвал лишить Киркорова звания народного артиста РФ после его участия в вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой Almost Naked, которая прошла в московском клубе «Мутабор». Среди посетителей были замечены Ксения Собчак, Алена Водонаева, Дима Билан и другие известные лица. Причиной скандала стал дресс-код мероприятия.

Екатеринбургского рэпера Vacio (Николая Васильева) за копирование образа солиста группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса оштрафовали на 200 тыс. рублей и арестовали на 15 суток. В его действиях усмотрели признаки мелкого хулиганства и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола.

Некоторые из звезд, принявших участие в вечеринке, позднее принесли публичные извинения.