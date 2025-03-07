news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 7 марта 2025 15:11

Юрист напомнила о дачных штрафах, актуальных в 2025 году

Читайте нас в
Телеграм
Юрист напомнила о дачных штрафах, актуальных в 2025 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владельцы садовых участков в текущем году могут столкнуться с целым рядом штрафов. Об этом предупредила юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева, сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, основными нарушениями являются нецелевое использование земельного участка (например, для коммерческой деятельности), несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм, правил строительства и благоустройства.

Кроме того, утилизация натурального мусора (скошенной травы, листьев и веток) путем сжигания допускаются только при определенных условиях, напомнила она.

Расстояние до ближайшей постройки от места сжигания должно быть не менее 7,5 метра, до лиственного леса – не менее 15, до хвойного – 50. Сжигание должно производиться только в металлической бочке с дном. Нарушение этих правил грозит штрафом в размере до 20 тыс. рублей.

Помимо этого, с 1 марта вступил в силу закон, изменяющий правила проведения сделок с земельными участками.

«Регистрация сделок в отношении земельного участка не может быть осуществлена в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ участка. Также запрещается постановка на кадастровый учет или оформление прав на здания незавершенного строительства, границы которого не учтены в ЕГРН», – объяснила юрист.

С 1 марта же вступил в силу и закон, дающий три года на освоение земельных участков, добавила Васильева.

читайте также
Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки
Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки
#садовые участки #полезная информация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

6 марта 2025
«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

6 марта 2025