Юрист напомнила о дачных штрафах, актуальных в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владельцы садовых участков в текущем году могут столкнуться с целым рядом штрафов. Об этом предупредила юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева, сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, основными нарушениями являются нецелевое использование земельного участка (например, для коммерческой деятельности), несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм, правил строительства и благоустройства.

Кроме того, утилизация натурального мусора (скошенной травы, листьев и веток) путем сжигания допускаются только при определенных условиях, напомнила она.

Расстояние до ближайшей постройки от места сжигания должно быть не менее 7,5 метра, до лиственного леса – не менее 15, до хвойного – 50. Сжигание должно производиться только в металлической бочке с дном. Нарушение этих правил грозит штрафом в размере до 20 тыс. рублей.

Помимо этого, с 1 марта вступил в силу закон, изменяющий правила проведения сделок с земельными участками.

«Регистрация сделок в отношении земельного участка не может быть осуществлена в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ участка. Также запрещается постановка на кадастровый учет или оформление прав на здания незавершенного строительства, границы которого не учтены в ЕГРН», – объяснила юрист.

С 1 марта же вступил в силу и закон, дающий три года на освоение земельных участков, добавила Васильева.