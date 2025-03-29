Юрист напомнил, почему нельзя брать поваленные деревья в лесу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В лесу нельзя заниматься вырубкой сухостоя или бурелома без разрешения, но можно заготавливать валежник. О юридических тонкостях, связанных с заготовкой дров, рассказал управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров, сообщает агентство «Прайм».

По словам юриста, собирать валежник в лесу разрешено в любых объемах и в любое время года, однако существуют места, где сбор сухих веток и деревьев запрещен. Для заготовки можно использовать ручные пилы, топоры и бензопилы, но не специализированную технику.

«Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами», – подчеркнул Жаров.

За незаконную рубку могут привлечь к ответственности по статье 8.28 КоАП РФ или статье 260 УК РФ. Так, статья 8.28 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает для граждан штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией незаконно заготовленных ресурсов и техники.

В свою очередь из статьи 260 Уголовного кодекса следует, что максимальное наказание за незаконную рубку в значительном размере (ущерб более 5 тыс. рублей) – лишение свободы на срок до двух лет и штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а в особо крупном размере (ущерб свыше 150 тыс. рублей) – лишение свободы на срок до семи лет и штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Важно, чтобы дерево имело признаки естественного отмирания: отсутствие хвои и листвы, изменение цвета древесины и прекращение сокодвижения, лежало на земле без следов спиливания или срубания», – пояснил специалист.

Он также посоветовал ни в коем случае не забирать дерево или его часть, если они очевидно спилены или срублены, так они могут быть заготовлены незаконно или представлять собой чужое имущество. Вместе с тем собирать валежник на арендованном участке можно, но лучше обсудить этот вопрос с арендатором, подытожил Жаров.