Юрист напомнил, кому положена отсрочка от весеннего призыва в армию

Отсрочка от призыва на службу в армию может быть предоставлена в связи с обучением, проблемами со здоровьем или семейными обстоятельствами. Об этом в интервью RT рассказала юрист, специализирующаяся на гражданском и международном праве Мария Ярмуш.

«Если человек получает среднее и высшее образование. Если он годен к военной службе, но на момент призыва его состояние здоровья вызывает у военной медицинской комиссии вопросы. В этом случае после обследования ему дают отсрочку, чтобы он мог восстановиться и приступить к службе в армии уже в нормальном состоянии здоровья и без ограничений пройти службу. Также отсрочку можно получить в том случае, когда призывник должен заботиться о малолетних детях или родителях и близких родственниках», – уточнила юрист.

Она добавила, что законодательство предусматривает возможность получения отсрочки для сотрудников государственных органов.

«Это, например, люди, служащие в Росгвардии, противопожарной и спасательной службах и т.д.», — пояснила Ярмуш.

Специалист также отметила, что в ряде случаев отсрочка может быть предоставлена на основании указа главы государства. Для оформления отсрочки необходимо заявить о наличии оснований для ее получения.

«Нужно заявить об обоснованиях, которые дают право на отсрочку непосредственно в военкомате, куда по повестке будут приглашены призывники. Если это будет обоснованно и подтверждено, он получит отсрочку», — подытожила Ярмуш.

Накануне стало известно о подписании Президентом России Владимиром Путиным указа о весеннем призыве в армию.