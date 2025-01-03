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Юрист напомнил, кому доступны бесплатные поездки в общественном транспорте
Ряд категорий россиян могут воспользоваться возможностью бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
Данная льгота доступна ветеранам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей, инвалидам войны, пострадавшим от техногенных катастроф и членам семей военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении служебного долга, Героям Советского Союза и России.
Юрист подчеркнул, что данная возможность закреплена законодательно и является обязательной. Кроме того, регионы могут устанавливать дополнительный перечень льготников. К примеру, бесплатно ездить в любом транспорте Москвы и Подмосковья могут дети в возрасте до семи лет, многодетные семьи, родители и опекуны. Также бесплатный проезд положен детям-инвалидам и сопровождающим их, ветеранам труда, обладателям знака «Почетный донор», предпенсионерам.
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