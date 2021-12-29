Юрист из Петербурга отказался от иска к Деду Морозу, чтобы «сделать подарок Путину»

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев рассказал, что отказывается от иска к Деду Морозу. По его словам, это станет «новогодним подарком для Президента» России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что теперь рассчитывает на личную встречу с главой государства, чтобы вручить ему еще один подарок.

«Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать Президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб», — сообщил в посте во «ВКонтакте» Мирзоев.

Иск к Деду Морозу был зарегистрирован Великоустюгским районным судом Вологодской области. Мужчина планировал взыскать с новогоднего волшебника подарки за 23 года, исполнение желаний и компенсацию в 10 млн рублей.

На итоговой пресс-конференции Президент России заметил, что он тоже юрист и мог бы выступить защитником Деда Мороза.

«Я готов выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желание только тех, кто хорошо вел себя в течение года. Пускай он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу одаривать его к праздникам», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста из Вологодской области.