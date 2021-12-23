На ежегодной большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к Деду Морозу. Отвечая на шуточный вопрос одного из журналистов, он отметил, что благодарен новогоднему волшебнику и всем гражданам РФ за возможность занимать высший пост в стране и решать задачи, поставленные людьми.

«Мои отношения [с Дедом Морозом] строились благообразным образом. И я ему благодарен за то, что я сегодня встречаюсь с вами в том качестве, в котором я нахожусь. Еще больше я благодарен народу России, который доверил мне эту высокую должность», — отметил Путин.

Он также прокомментировал недавний случай, когда петербургский юрист подал в суд на Деда Мороза за неисполнение желаний.

«Я готов выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желание только тех, кто хорошо вел себя в течение года. Пускай он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу одаривать его к праздникам», — заключил Владимир Путин.