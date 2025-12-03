Юрий Камалтынов: Важно уметь изложить суть закона на «человеческом» языке

В Государственном Совете РТ сегодня проходит семинар для руководителей пресс-служб органов законодательной власти регионов Приволжского федерального округа. На открытии мероприятия его участников приветствует заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Вы выполняете трудную работу – доносите до населения информацию о деятельности государственных органов власти, именно законодательных органов. Как правило, об исполнительной власти знают все, потому что, например, если нет воды или тепла, люди жалуются исполнительной власти. Людям не интересны законы как таковые, им интересны килограммы, километры и так далее. И сами депутаты, кстати, не всегда несут информацию людям. И с этой точки зрения переоценить вашу работу невозможно», – сказал парламентарий собравшимся.

Камалтынов особо отметил, что пресс-службы органов законодательной власти доносят сложную информацию до широкого круга читателей и слушателей «простым языком». «Надо отдать вам должное. Важно уметь изложить суть закона на хорошем "человеческом" языке», – подчеркнул он.

До начала семинара представители пресс-служб посетили АО «Татмедиа». С работой филиалов республиканского медиахолдинга ознакомились около 20 сотрудников информационных подразделений региональных парламентов.

«Опыт работы этой структуры очень интересен с точки зрения централизации всего информационного потока внутри территории. Считаем, что это наиболее эффективная форма взаимодействия власти и журналистского сообщества в части продвижения государственных интересов нашим жителям», – констатировал Камалтынов.

Заместитель начальника Управления информации и взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Совета Федерации Инесса Савич-Терещенко добавила, что экскурсия в «Татмедиа» была очень интересной и познавательной.

«Важно посмотреть со стороны на работу коллег, понять, где ты находишься в аналогичной ситуации и что можно улучшить в своей работе. Я считаю, что это самый ценный результат, который будет за этот день», – поделилась она впечатлениями.

По словам Савич-Терещенко, перед управлением, которое она представляет, поставлена задача по понятному для населения изложению сути законов.

«Об этом всегда говорится на внутренних совещаниях. В последнее время внутри пресс-службы стараемся формировать события так, чтобы сразу в выступлениях спикеров была новость. Когда начинаешь мыслить новостями, по-другому выстраивается наша информационная задача и подача материалов», – заявила она.

Первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Ильдар Миргалимов рассказал участникам семинара о работе «Татмедиа».

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям является исполнительным органом власти Татарстана, имеет государственные полномочия в сфере реализации информационной политики республики, сообщил он.

«Ключевые задачи агентства сводятся к двум основным направлениям. Это координация информационной политики, которая реализуется в нашем регионе. И, с другой стороны, агентство занимается работой по развитию СМИ – носителей информационной политики. Здесь налажена системная работа по внедрению передовых технологий, поддержке развития цифровых платформ, по созданию благоприятных условий для распространения информации, разработке механизмов формирования реализации государственной политики и целевых программ в сфере массовых коммуникаций», – заметил Миргалимов.

Агентство, по его словам, также помогает в информационном сопровождении законотворческой деятельности. «Разъяснение законодательных инициатив способствует открытому диалогу между законодательной властью и жителями республики», – уточнил он.

О работе парламента Татарстана в медиапространстве проинформировала руководитель пресс-службы Госсовета республики Ольга Благодарова.

«Наверное, основная сила парламента в том, что он является площадкой для дискуссий по широкому кругу вопросов, которые волнуют жителей», – отметила она.

В 2023 году Государственный Совет Татарстана был признан самым открытым региональным парламентом России по итогам независимого исследования «Парламент на ладони», сообщила Благодарова.

«Когда мы говорим об открытости парламента, имеем в виду в том числе вовлечение экспертного сообщества в законотворческий процесс, правовое просвещение. Все проекты, которые мы реализуем, направлены на это. В Государственном Совете – сто депутатов, восемь профильных комитетов. При каждом комитете созданы экспертные советы. Это нам позволяет более детально обсудить законопроекты и, соответственно, принять более выверенные решения», – сказала она.

Семинар позволит обменяться передовым опытом и лучшими практиками в сфере информационного освещения деятельности органов законодательной власти, взаимодействия со СМИ, а также наладить и укрепить профессиональные связи между пресс-службами региональных парламентов и с экспертами Федерального Собрания.