Сотрудники пресс-служб парламентов ПФО побывали на экскурсии в «Татмедиа»

В рамках семинара для пресс-служб органов законодательной власти Приволжского федерального округа его участники посетили ИА «Татар-информ» и АО «Татмедиа». Около 20 сотрудников информационных подразделений региональных парламентов ознакомились с работой филиалов республиканского медиахолдинга.

Организаторами семинара выступили Совет законодателей ПФО, Государственный Совет Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Законодательное Собрание Нижегородской области.

В ходе экскурсии по редакциям холдинга были рассмотрены следующие вопросы:

– взаимодействие законодательной власти со средствами массовой информации;

– организация медийного сопровождения избирательных кампаний и использование искусственного интеллекта для создания визуального контента;

– работа в социальных сетях, формирование имиджа парламента и обратная связь с читателями.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов рассказал о практике освещения агентством парламентской деятельности. Он обратил внимание на активное сотрудничество с Государственным Советом РТ. По его словам, в агентстве выделены корреспонденты, специализирующиеся на парламентской тематике.

После экскурсии наблюдениями поделился Федор Миннигараев, начальник управления по связям с общественностью аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

«Интерес представляет организация рабочих процессов в крупном медиахолдинге. Для нас как для национальной республики важен опыт работы «Татар-информа» на татарском языке, форматы подачи контента. Практические аспекты взаимодействия парламента и агентства, распределение задач между журналистами и координация работы имеют прикладное значение для нашей деятельности», – заметил Миннигараев.