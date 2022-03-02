Юрий Герасимов: «Поставки из Европы остановились, но КАМАЗ не останавливается»

Первую половину марта ПАО «КАМАЗ» будет работать в плановом режиме, после чего модельный ряд будет скорректирован с учетом поставок комплектующих и степени их локализации. Компания также оперативно подтянет всю возможную номенклатуру на территорию России. Об этом рассказал, выступая перед работниками прессово-рамного завода, первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов.

«Поставки из Европы, на которые завязана наша компания, остановились, но КАМАЗ не останавливается. Определенные стабилизирующие меры нами были предприняты заранее: прежде всего был сформирован четкий заказ поставок на март. Это позволит до середины месяца придерживаться регламента работы, определенного трехмесячным планированием, и сейчас мы формируем заказ до июня, одновременно прорабатывая вопросы поставок и локализации комплектующих для каждого модельного ряда», — приводит слова Герасимова газета «Вести КАМАЗа».

«Со второй половины месяца, с началом сборки измененного модельного ряда, в сутки будем собирать по 180 автомобилей», — уточнил он.

Относительно спроса у руководства автогиганта нет никакого беспокойства, так как внутренний рынок исторически обеспечивает львиную долю продаж. При этом автомобили поколения К3 с экологическим стандартом «Евро-5» остаются основой спроса внутри страны. Они пока возвращаются на первый план, поскольку их производство не опирается на международную логистику.

Герасимов убежден, что в части продаж закрытие границ КАМАЗу только на руку — европейские конкуренты давно уступили автогиганту крупнейшую долю рынка внутри страны, а теперь и вовсе уйдут отсюда.

«На рынке сейчас важен другой процесс — формируется понимание потребителем того факта, что модельный ряд КАМАЗа изменится. Основную массу составят грузовики поколения К3 класса „Евро-5“, однако мы не останавливаем ни одну программу», — объяснил изданию первый заместитель гендиректора предприятия.

По словам собеседника газеты, относительно производства поколения К5 еще необходимо свести цифры с учетом всех комплектующих, которые находятся в пути, но «перспективы довольно стабильны». В частности, один из поставщиков деталей каркасов кабин заинтересован в том, чтобы полностью локализовать свои поставки.

При этом, по мнению Герасимова, в фазе усиленной локализации заниматься сборкой моделей из линейки К4, производство которых должно было завершиться в этом году, уже нет смысла. «Резюмируя, сейчас на повестке сборка К3 „Евро-5“ и мощный рывок по локализации К5. Работаем, как работали, без суеты — просто изменим модельный ряд», — резюмировал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КАМАЗ, Казанский вертолетный завод и «Туполев» попали под санкции Европейского Союза из-за спецоперации на Украине. После этого германская компания Daimler Truck приостановила сотрудничество с ПАО «КАМАЗ».