«Юра Борисов и все-все»: объявлен список номинантов «Золотого глобуса»

Премия «Золотой глобус» определилась со своими номинантами. За победу в номинации «Лучший актер второго плана» поборется российский артист Юра Борисов. Чего еще стоит ждать от 82-й церемонии вручения премии киножурналистов — читайте в материале «Татар-информа».

Лучший фильм (драма). Тимоти Шаламе удалось попасть в список дважды, но «Дюна» пробилась только раз. За титул лучшего актера Шаламе будет биться не с ножом-крисом, а с гитарой и приличной шевелюрой. Среди других номинантов — скелеты в шкафах Папы Римского и длящаяся 3,5 часа драма о еврее-архитекторе, пережившем Холокост.

«Никому не известный»

«Конклав»

«Дюна: Часть вторая»

«Мальчишки из „Никеля“»

«5 сентября»

«Бруталист»

Лучший фильм (комедия или мюзикл). Неожиданный выбор «Субстанции» и «Претендентов», в целом объясняющий комедиийный характер маленьких трагедий героинь Деми Мур и Зендеи. Зритель воспринял «Претендентов» с трудом, поэтому победа, скорее всего, отойдет либо «Субстанции», либо нетрадиционной «Эмилии Перес».

«Настоящая боль»

«Анора»

«Претенденты»

«Эмилия Перес»

«Субстанция»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший анимационный фильм. Disney поймал волну с двумя успешными сиквелами (на фоне последних неудач Marvel, «Звездных войн» и анимационных картин). Конкуренцию им составит Уоллес и Громит, вернувшиеся из 2005 года, и необычная история про «одичавшего» робота.

«Поток»

«Головоломка 2»

«Мемуары улитки»

«Моана 2»

«Дикий робот»

«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Лучший фильм на иностранном языке. Обращаясь к Metacritic, игра развернется между иранским «Семенем священного инжира» (85%) и индийским «Всё, что нам кажется светом» (95%).

«Всё, что нам кажется светом»

«Эмилия Перес»

«Я всё еще здесь»

«Девушка с иглой»

«Семя священного инжира»

«Горная невеста»

Лучшая женская роль (драма). Неожиданное возвращение Памелы Андерсон (вероятный повод для «Глобуса»). Анджелина Джоли, Кейт Уинслет и Николь Кидман только укрепляют общее впечатление о возвращении в нулевые.

Анджелина Джоли — «Мария»

Фернанда Торрес — «Я всё еще здесь»

Кейт Уинслет — «Великая»

Николь Кидман — «Плохая девочка»

Памела Андерсон — «Шоугерл»

Тильда Суинтон — «Комната по соседству»

Лучшая мужская роль (драма). Нашумевший «Ученик», отмененный «Квир» и целый букет серьезных ролей. Если не «Бруталист», тогда Крейг, Файнс и Шаламе могут попытать удачу.

Эдриан Броуди — «Бруталист»

Колман Доминго — «Синг-синг»

Дэниел Крейг — «Квир»

Ральф Файнс — «Конклав»

Себастиан Стэн — «Ученик»

Тимоти Шаламе — «Никому не известный»

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл). Отчаянная роль Деми Мур, с которой едва ли сравниться теннисистка в отставке (Зендея) или юная танцовщица (Мэдисон), которая решила повторить путь «Красотки».

Эми Адамс — «Ночная сучка»

Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Деми Мур — «Субстанция»

Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»

Майки Мэдисон — «Анора»

Зендея — «Претенденты»

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл). Джесси Племонс, отточивший искусство второго плана, вышел на первый. В то же время Хью Грант переизобрел свое амплуа, а ЛаБелль исполнил роль создателя SNL — бриллианта американской телекультуры.

Гэбриэл ЛаБелль — «Шоу субботним вечером»

Глен Пауэлл — «Я не киллер»

Хью Грант — «Еретик»

Джесси Айзенберг — «Настоящая боль»

Джесси Племонс — «Виды доброты»

Себастиан Стэн — «Другой человек»

Лучшая женская роль второго плана. Сложно не оценить роль-эксперимент Куолли в «Субстанции», но легко недооценить «Конклав», «Эмилию Перес» и особенно «Бруталиста».

Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фелисити Джонс — «Бруталист»

Изабелла Росселлини — «Конклав»

Маргарет Коулли — «Субстанция»

Селена Гомес — «Эмилия Перес»

Зои Салдана — «Эмилия Перес»

Лучшая мужская роль второго плана. Тот самый Юра Борисов, которому придется переиграть Вашингтона и Нортона. Едва ли награда достанется российскому артисту, но даже попадание в список номинантов дорогого стоит, о чем весь день твердили в СМИ.

Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2»

Эдвард Нортон — «Никому не известный»

Гай Пирс — «Бруталист»

Джереми Стронг — «Ученик»

Киран Калкин — «Настоящая боль»

Юра Борисов — «Анора»

Лучший режиссер. Несмотря на большое внимание к «Аноре», награда с большой вероятностью обойдет ее стороной. Главных претендентов здесь три, и все они вверху списка.

Брэйди Корбет — «Бруталист»

Корали Фаржа — «Субстанция»

Жак Одиар — «Эмилия Перес»

Эдвард Бергер — «Конклав»

Паял Кападиа — «Всё, что нам кажется светом»

Шон Бэйкер — «Анора»

Лучший сценарий. Пожалуй, самая непредсказуемая номинация. Номинация редко приветствует эксперименты и низкие жанры.

Брэйди Корбет, Мона Фастволд — «Бруталист»

Корали Фаржа — «Субстанция»

Жак Одиар — «Эмилия Перес»

Джесси Айзенберг — «Настоящая боль»

Питер Строхан — «Конклав»

Шон Бэйкер — «Анора»

Лучшая музыка к фильму. Трент Резнор, заслуживший известность за пределами своей группы Nine Inch Nails, уже был лауреатом в том же дуэте и в той же номинации за «Социальную сеть» Дэвида Финчера. Но сложно не отметить невероятную музыкальную насыщенность «Претендентов». Свой «Глобус» за предыдущую «Дюну» Циммер уже получал.

Клемент Дюколь, Камий — «Эмилия Перес»

Дэниэль Блумберг — «Бруталист»

Ханс Циммер — «Дюна: Часть вторая»

Крис Бауерс — «Дикий робот»

Трент Резнор, Аттикус Росс — «Претенденты»

Фолькер Бертельман — «Конклав»

Лучшая песня:

Beautiful That Way — «Шоугерл»

Compress / Repress — «Претенденты»

El Mal — «Эмилия Перес»

Forbidden Road — «Быть лучше: История Робби Уильямса»

Kiss The Sky — «Дикий робот»

Mi Camino — «Эмилия Перес»

Лучший телесериал (драма). «Сегун» и «Мистер и Миссис Смит» вышли неоднозначными, пусть и в разной степени. Если «Игру в кальмара» ждет затишье, возможно, настанет время и для «Медленных лошадей»?

«Дипломат»

«Мистер и Миссис Смит»

«Сегун»

«Медленные лошади»

«Игра в кальмара»

«День шакала»

Лучший телесериал (комедия или мюзикл). Снова «Медведь». Снова «Убийства в одном здании». Если в первом случае награда уже случилась, с «Убийствами», возможно, придется дождаться финала истории, благо к 4-му сезону сериал не перестает удивлять.

«Начальная школа “Эббот“»

«Медведь»

«Хитрости»

«Никто этого не хочет»

«Убийства в одном здании»

«Джентельмены»

Лучший мини-сериал. Разочаровывающий «Настоящий детектив» и яркий в своей мрачности «Пингвин». Если первый ужасен во всем, то второй хорош своим актерским наполнением. Вполне возможно, что неактерская награда уйдет Альфонсо Куарону.

«Олененок»

«Все совпадения неслучайны»

«Монстры: История братьев Менендес»

«Рипли»

«Пингвин»

«Настоящий детектив: Страна ночи»

Лучшая женская роль в сериале (драма). Исходя из зрительской оценки на Rotten Tomatoes, «Мэтлок» (75%) может стать лауреатом. «Дом дракона» пусть и выглядит крепче (78%), но роль актрисы (Д’Арси) в общей истории менее значительна.

Анна Саваи — «Сегун»

Эмма Д’Арси — «Дом дракона»

Кэти Бейтс — «Мэтлок»

Кира Найтли — «Черные голуби»

Кери Расселл — «Дипломат»

Майя Эрскин — «Мистер и Миссис Смит»

Лучшая мужская роль в сериале (драма). «Презумпция» это бенефис Джилленхола, как «Мелроуз» был бенефисом Кэмбербетча. Тем не менее нельзя не оценить перевоплощение мягкого Рэдмейна в профессионального убийцу.

Билли Боб Торнтон — «Лэндмен»

Дональд Гловер — «Мистер и Миссис Смит»

Эдди Рэдмейн — «День Шакала»

Гарри Олдман — «Медленные лошади»

Хироюки Санада — «Сегун»

Джейк Джилленхол — «Презумпция невиновности»

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл). «Убийства» сложно похвалить за великолепную актерскую игру, а «Медведь» порвал «Глобус» в прошлом году. В то же время «Это всё Агата» стал глотком свежего воздуха на ряду с прошлогодним «Локи». В этом не последняя заслуга Кэтрин Хан.

Айс Эдебири — «Медведь»

Джин Смарт — «Хитрости»

Кэтрин Хан — «Это всё Агата»

Кристен Белл — «Никто этого не хочет»

Кинта Брансон — «Начальная школа “Эбботт“».

Селена Гомес — «Убийства в одном здании»

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл). Отметая в сторону «Убийства» и «Медведя», победу может одержать Тэд Дэнсон за роль пенсионера-шпиона и ее драму, окрашенную в теплые цвета.

Адам Броуди — «Никто этого не хочет»

Джейсон Сигел — «Терапия»

Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Стив Мартин — «Убийства в одном здании»

Тед Дэнсон — «Человек внутри»

Лучшая женская роль в сериале (мини-сериал). Слабое исполнение отметает в сторону Фостер. Многие оценили роль Миллиоти, но своеобразность сеттинга (криминал с супергеройскими корнями) может отвратить критиков. Бланшетт или Уинслет? Учитывая реакцию критиков – Бланшетт.

Кейт Бланшет — «Все совпадения неслучайны»

Кристин Миллиоти — «Пингвин»

Джоди Фостер — «Настоящий детектив: Страна ночи»

Кейт Уинслет — «Режим»

Наоми Уоттс — «Вражда: Капоте против лебедей»

София Вергара — «Грисельда»

Лучшая женская роль второго плана в сериале. По-настоящему сложная номинация. Точно не «Страна ночи», скорее всего не «Медведь». Высокие оценки «Хитростей» подсказывают, что это должна быть Айнбиндер.

Эллисон Джейни — «Дипломат»

Дакота Фаннинг — «Рипли»

Ханна Айнбиндер — «Хитрости»

Джессика Ганнинг — «Олененок»

Кали Реис — «Настоящий детектив: Страна ночи»

Лиза Колон-Зайас — «Медведь»

Лучшая мужская роль в сериале (мини-сериал). Если бы «Пингвин» не был продлен на второй сезон, Фаррелл мог получить свой «Глобус» за все те часы, проведенные под тоннами грима. Теперь, когда второму сезону «Пингвина» быть, назвать его победу однозначной нельзя.

Андрю Скотт — «Рипли»

Колин Фаррелл — «Пингвин»

Купер Кох — «Монстры: История братьев Менендес».

Юэн Макгрегор — «Джентельмен в Москве»

Кевин Кляйн — «Все совпадения неслучайны»

Ричард Гэдд — «Олененок»

Лучшая мужская роль второго плана в сериале. Роль агента Картрайта (Лоуден) сложно назвать второплановой. Он удачно подыгрывает блистательным Хьюго Уивингу и Гэри Олдману. Вполне возможно, что Форд или Бардем могут «украсть» победу, но четыре сезона унижений в штрафном отделе MI5 должны чего-то стоить.

Диего Луна — «Машина»

Эбон Мосс-Бакрак — «Медведь»

Харрисон Форд — «Терапия»

Джек Лоуден — «Медленные лошади»

Хавьер Бардем — «Монстры: История братьев Менендес».

Таданобу Асано — «Сегун»

«Золотой глобус» — ежегодная американская премия Голливудской ассоциацией иностранной прессы, которая присуждается за работы в кинофильмах и телевизионных картинах с 1944 года. Церемония вручения премии пройдет 5 января по результатам голосования более 300 международных журналистов.