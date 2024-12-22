Юный финалист премии «Добрый Татарстан-2024» стал героем телемарафона

Семья волонтеров Волковых из Пестрецов стала гостями телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит сегодня в Татарстане. Школьник Артемий пришел в студию ТНВ вместе с мамой Ларисой Николаевной. Напомним, что мальчик в этом году стал лауреатом в номинации «Юный волонтер года» премии «Добрый Татарстан-2024».

Фото: скриншот трансляции

«Год семьи прошел насыщенно, под эгидой волонтерства», - сообщила Лариса Волкова.

Семья занимается волонтерской работой по инициативе мальчика, который не остался равнодушным к происходящим в стране событиям. 9-летний Артемий — самый юный участник премии «Добрый Татарстан-2024». Он вместе с мамой собирает гуманитарную помощь и пишет письма бойцам спецоперации.

«Сами в зоне СВО не были, но знаем тех, кто там находится. Пишем письма», - пояснила Лариса Волкова.

12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи в Татарстане.

С 9 часов утра и до 21 часа вечера в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире также пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».