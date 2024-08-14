Юный блогер из Татарстана присоединится к смене «Знание.Авторы»

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Ученица казанской многопрофильной полилингвальной гимназии №180 Ленара Таналиева вошла в число 100 юных блогеров, которые станут участниками тематической смены «Знание.Авторы». Она прошла конкурсный отбор, выполнив творческие задания, сообщает пресс-служба общества «Знание».

Учащиеся смогут встретить единомышленников и получить советы от экспертов. Смена пройдет с 20 октября по 9 ноября во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Участие в ней примут блогеры в возрасте от 14 до 17 лет из 35 регионов страны.

Школьников планируют научить создавать достоверный просветительский контент и продвигать его. Юных авторов также будут учить бороться со стеснением и страхами перед критикой и неудачами: им объяснят, что ошибаться на пути к успеху нормально.

Кроме того, во время смены состоятся занятия, на которых расскажут, как развивать эмоциональный интеллект и зачем создавать контент-план. Следить за дальнейшими новостями о смене «Знание.Авторы» можно на сайте «Знания» и в социальных сетях просветительской организации.

«Все ребята очень ответственно и с большим энтузиазмом подошли к выполнению творческих заданий. Выбрать лучших авторов контента в социальных сетях для поездки в ВДЦ „Океан“ действительно было непросто — в этом нам помогла экспертная комиссия, в которую вошли преподаватели, лекторы Российского общества „Знание“. Помимо самого отбора мы также тщательно работаем над образовательной программой смены. Нам важно привлечь хороших экспертов, которые не только помогут своими профессиональными советами, но и мотивируют ребят на дальнейшее развитие», — пояснила заместитель генерального директора общества «Знание» по развитию Ирина Карих.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Российское общество «Знание» стало партнером образовательной программы всех трех смен студенческого образовательного мероприятия «Лига Форум» в Татарстане.