Общество «Знание» стало партнером студенческого «Лига Форума» в Татарстане

Филиал Российского общества «Знание» в Республике Татарстан стал партнером образовательной программы всех трех смен студенческого образовательного форума «Лига Форум». Об этом сообщает пресс-служба общества.

«Лига Форум» пройдет на территории Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» с 3 по 19 августа текущего года.

Тема мероприятия сформулирована следующим образом: «Мечта желает действия». Участниками события станут более 1200 обучающихся вузов и ссузов.

В качестве лекторов Российского общества «Знание» выступят более 20 видных научных, общественных и государственных деятелей. Например, победитель конкурса «Лидеры России», советник генерального директора головной организации корпорации «Роскосмос» Тимербулат Самерханов расскажет участникам форума, как быть лидером, а руководитель федерального проекта «Команда ПРОФИ» Дмитрий Машин поделится знаниями о деловой коммуникации.

«Основная миссия просветительской деятельности Российского общества „Знание“ — информирование граждан о достижениях в науке доступным языком через бесплатные лекции, мастер-классы, встречи с экспертами. На сегодняшний день в Татарстане насчитывается почти 400 лекторов из различных отраслей и сфер деятельности. С начала года мы уже провели почти 650 мероприятий с общей аудиторией более 14,5 тыс. слушателей», — рассказала директор филиала Российского общества «Знание» в РТ Мария Нефедова.

Помимо этого, в Татарстане работает студия Общества «Знание», где состоялось около 70 выступлений с общей аудиторией почти в 2 тыс. человек.

В качестве почетных гостей на форум приглашены также известный хоккеист Данис Зарипов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Студенческий образовательной форум «Лига Форум» — это флагманский проект студенчества региона, реализуемый РМОО «Лига студентов Республики Татарстан». Мероприятие считается одним из наиболее эффективных инструментов, направленных на коммуникацию обучающихся со всей республики и России, а также на выявление их талантов и поддержку инициатив. Оно проводится с 2014 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.