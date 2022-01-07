Погибшими в страшном ДТП на трассе Ульяновской области оказались юные регбисты из Казани

Двое регбистов казанской команды «Энергия» погибли в ДТП на трассе в Ульяновской области. О смерти спортсменов сообщила официальная группа Федерации регби России во «ВКонтакте».

Согласно сообщению, двое юных спортсменов и мать одного из регбистов погибли. Они возвращались с рождественского турнира по регби. «От имени всего регбийного сообщества соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Скорбим вместе с вами», - говорится в сообщении Федерации регби России.

Ранее сообщалось, что в этом же ДТП трагически погибла заведующая амбулаторным отделением № 2 ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер», врач-психиатр-нарколог Лариса Зиганшина.

Напомним, что инцидент с летальным ДТП произошел в третьем часу ночи в Цильнском районе. Внедорожник Toyota, столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Погибла Зиганшина и двое спортсменов, которые находились в ее автомобиле. Еще восемь человек пострадали.