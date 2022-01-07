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Происшествия
7 января 2022  14:51
Полина Шевчук

В ДТП на трассе Ульяновск - Казань погибла завотделения республиканского наркодиспансера

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В ночь на 7 января в ДТП на трассе Ульяновск – Казань трагически погибла заведующая амбулаторным отделением № 2 ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер», врач-психиатр-нарколог Лариса Зиганшина. Информация об этом появилась на сайте диспансера.

Авария произошла в третьем часу ночи в Цильнском районе. Внедорожник Toyota, за рулем которого была Лариса Зиганшина, столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

В результате аварии погибла Зиганшина и еще двое детей, которые находились в ее автомобиле. Еще восемь человек пострадали.

Лариса Зиганшина возглавляла амбулаторное отделение наркодиспансера с 2017 года. Награждена множеством грамот и благодарственных писем от службы здравоохранения и межведомственных служб.

«Наш диспансер понес невосполнимую утрату. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Борисовны. Вечная память…» – говорится в официальном сообщение на сайте диспансера.

Ларисе Зиганшиной было 52 года.

#смертельное дтп #погиб в дтп
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