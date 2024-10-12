Юные нурлатцы передали детям Донбасса самокаты и велосипеды

К акциям поддержки земляков, участвующих в спецоперации, с большим желанием присоединяются и юные жители Нурлатского района. В рамках очередной гуманитарной миссии в зону проведения СВО местные волонтеры снова побывали в детском доме для сирот войны в городе Лутугино Луганской народной республики.

На этот раз кроме всех необходимых вещей, заботливо собранных нурлатцами, они доставили 2 самоката и велосипеда. Такой подарок от себя и своей семьи детям, оставшимся без родителей, сделал ученик городской школы №8 Риназ Миннеханов.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Мы живем с родителями, у нас есть все, что захотим. А там наши сверстники остались одни, без родных и родного дома. Поэтому мне очень захотелось им помочь. Пусть велосипеды и самокаты хоть как-то скрасят их будни», — поделился он.

У семьи Булановых среди бойцов СВО есть свой подшефный солдат. Вот уже несколько раз они отправляли именные посылки земляку с позывным Крапива.

«Мы не знакомы лично с этим бойцом, просто узнали, что он получил серьезное ранение и лежит в госпитале. И как-то за семейным ужином завели с супругом разговор на эту тему. Наша дочь Изабелла, услышав его, первой предложила взять над бойцом, как говорится, шефство. Мы узнали, что именно на тот момент требовалось бойцу, к этому списку докупили сладости, чай, кофе и обратились к „Боевому братству“, чтобы они передали ему нашу посылку», — поделилась Ольга Буланова.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Ко всем необходимым для бойца вещам Изабелла приложила и рисунок, который дополнила пожеланиями скорейшего возвращения домой живым-здоровым и с победой. Ответ с фронта не заставил долго ждать: Крапива записал для девочки и ее семьи видеопривет. «Если честно, даже слов нет. Спасибо огромное тебе, принцесса! Надеемся, что скоро все вернемся домой, спасибо, что поддерживаете нас!» — сказал военнослужащий.

«Такие отзывы от солдат для нас стимул еще больше помогать фронту. Всех ребят ждем в родном Нурлате», — отметили Булановы.

Очередную посылку защитникам отправил и ученик школы №2 Карим Сингатуллин. Но на этот раз он не просто присоединился к сбору гуманитарной помощи, но и привлек одноклассников. С другом Вадимом Филиповым он пришел в пункт сбора посылок движения «Коробка добра» накануне одной из гуманитарных поездок нурлатцев.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Я рассказал в классе, что мы всей семьей помогаем фронту, что к такой акции могут присоединиться даже школьники. Вадим сразу заинтересовался, расспросил, в чем нуждаются бойцы. А уже через пару дней попросил сходить с ним вместе, чтобы отнести посылку. Будет здорово, если все дети присоединятся к нам, чтобы все папы, братья, дедушки быстрее вернулись домой», — поделился Карим. К слову, теперь и в его телефоне хранится видео с фронта, где нурлатские бойцы адресуют ему слова благодарности за доброту и отзывчивость.